نبض خبر
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار میخواهد!
پس از آنکه مسعود پزشکیان گفت دیگر صداوسیما را نمیبیند، پیمان جبلی رئیس صداوسیما در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره پژواک رادیو، گفت: «صداوسیما را اگر کسی ببیند افتخار میکند و اگر کسی نمیبیند از این افتخار به دور است. صداوسیما آینه افتخار یک ملت است... این صداوتصویر باعث تکدر خاطر کسی نخواهد شد و حاصل تلاش همکاران عزیزی است که به همه آنها افتخار میکنم... صحبتهایم در واکنش به حرف فرد و مسئول خاصی نبود. صرفاً به عنوان یادآوری قداست کار رسانه ملی بود که در یک سال و نیم اخیر پرچم افتخار را برافراشته نگه داشته و افتخارآفرین بوده و به همین دلیل مورد غضب و کینه دشمنان قرار گرفته است...» اظهارات پزشکیان را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر پیمان جبلی مسعود پزشکیان صداوسیما ویدیو
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