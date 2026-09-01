همتی: بهقدر کافی ارز داریم
به گزارش تابناک؛ عبدالناصر همتی، امروز سهشنبه در سیوششمین همایش بانکداری اسلامی بیان داشت: با وجود تحریمهای بیسابقه و محاصره اقتصادی علیه ایران، تأمین ارز مورد نیاز کشور،نیازهای معیشتی مردم و پوشش نیازهای اولیه کارخانهها و واحدهای تولیدی، امری حیاتی و قابل چشمپوشی نیست.
همتی در ادامه گفت: پیشبینی برخی کارشناسان بر این بود که با تشدید تحریمها و شرایط جنگی، اقتصاد ایران ممکن است به سمت ابرتورم سوق پیدا کند. وی با اشاره به رنجش مردم از تورم و احساس ملموس سنگینی آن در زندگی روزمره، اعلام کرد که اقتصاد کشور هنوز وارد مرحله ابرتورم نشده و احتمال وقوع آن را نیز ضعیف ارزیابی کرد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اقدامات پولی و احتیاطی بانک مرکزی باعث شد شتاب تورم کنترل شود. در شرایط فعلی مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل شتاب تورم و جلوگیری از ورود اقتصاد به مسیر ابرتورم است.
آمادگی بانک مرکزی برای تزریق ۲ میلیارد دلار به بازار ارز
همتی گفت: بهطور قاطع میگویم این ادعا که ایران وارد فروپاشی اقتصادی شده، درست نیست.
وی تاکید کرد: روند وصول مطالبات و منابع ارزی ایران همچنان ادامه دارد و علاوه بر آن، از ذخایر داخلی نیز برخورداریم. همچنین منابعی در اختیار داریم که به دلایل مختلف امکان اعلام جزئیات آنها وجود ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی خطاب به رئیسجمهور آمریکا گفت: ایران ارز دارد و به قدر کافی هم دارد.
همتی اظهار کرد: دشمنان هر هفته تحریم جدیدی علیه ایران اعمال میکنند، اما سیستم اقتصادی کشور همچنان به کار خود ادامه میدهد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: آمادگی داریم تا دو میلیارد دلار ارز در بازار عرضه کنیم. همچنین گرد و خاک ایجاد شده در بازار ارز فروخواهد نشست و افزایش اخیر نرخ ارز نیز بیش از آنکه ناشی از عوامل واقعی باشد، تحت تأثیر فضای روانی است.
وی همچنین اظهار کرد: به دلیل حوادث جنگ و ضرباتی که دشمن به برخی زیرساختها وارد کرده، میزان بیکاری در کشور افزایش یافته است. واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در اولویت تأمین مالی بانک مرکزی قرار دارند و برای نیمه دوم سال، برنامه جدی تأمین مالی این واحدها در نظر گرفته شده است.
به گفته همتی، از ابتدای سال تا ششم شهریور، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ۴۰۵۰ همت رسیده که ۶۹ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تمرکز جدی بانک مرکزی و شبکه بانکی بر تأمین مالی تولید است تا فعالیت واحدهای تولیدی دچار وقفه نشود. البته واحدهای تولیدی همچنان در حال کار و تلاش هستند و این تصویر که تولید در کشور متوقف شده، تصویر درستی نیست.
همتی یادآور شد: در حوزه روشهای غیرتورمی تأمین مالی تولید نیز اقدامات خوبی آغاز شده است؛ از جمله استفاده از ابزارهایی مانند گام، برات الکترونیکی و فکتورینگ که با هدف تأمین مالی تولید طراحی شدهاند.
به گفته وی، از ابتدای سال تاکنون، ۲۲۴ همت از طریق این ابزارها تأمین مالی شده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته تنها ۱۵ همت بود. همچنین برنامه بانک مرکزی، تأمین مالی ۷۰۰ همت از طریق روشهای غیرتورمی است؛ بهگونهای که نیازهای مالی بخش تولید تأمین شود، بدون آنکه فشار تورمی جدیدی به اقتصاد وارد شود.
منبع: ایسنا
ارز دارید و دارو این قیمت است؟؟؟
ارز دارید و دلار نیمایی این قدر گران شده؟؟؟
ارز دارید به دارو اختصاص دهید
متاسفانه ایشان روش سال ۹۷ و ۹۹ که دو جهش ارزی بد داشتیم را در پیش گرفته اند