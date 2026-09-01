دربی تهران ترافیک را وارد اصفهان کرد
محدودیتهای ترافیکی برای شهرآورد پایتخت در اصفهان اعمال شده که به گفته رئیس پلیس راهور این استان عبور و مرور ماشینهای سنگین ممنوع شده است.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان اصفهان، رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: با توجه به برگزاری مسابقه فوتبال بین دو تیم پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه نقشجهان اصفهان، بهمنظور مدیریت ترافیک، تسهیل تردد شهروندان و تأمین نظم و ایمنی ترافیکی، محدودیتها و ممنوعیتهایی در مسیرهای منتهی به ورزشگاه اعمال خواهد شد.
سرهنگ علی مولوی افزود: تردد تمامی وسایل نقلیه سنگین از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه تا ساعت ۲۴ همان روز از سمت میدان امید، ورودی شمال شهر از مسیر خیابان زینبیه، به سمت میدان تاکسیرانی در بلوار آسمان، در مسیر شرق به غرب و بالعکس و همچنین تردد وسایل نقلیه سنگین از میدان تاکسیرانی به سمت میدان المپیک در بلوار فرزانگان، در هر دو مسیر شرق به غرب و بالعکس ممنوع است.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: مسیر جایگزین برای این محدودیت، میدان امید به سمت شهر حبیبآباد شهرستان برخوار تعیین شده است.
سرهنگ مولوی گفت: در محدودیت دوم، تردد وسایل نقلیه از پل سلیمانخاطر به سمت پل شریعتی و میدان المپیک ممنوع خواهد بود و رانندگان میتوانند از مسیر جایگزین پل سلیمانخاطر به سمت آزادراه آزادگان، آزادراه شهید کاظمی و شهرستانهای خمینیشهر و نجفآباد استفاده کنند.
وی با اشاره به سومین محدودیت ترافیکی گفت: تردد از آزادراه آیتالله خاتونآبادی و آزادراه شهید رئیسی (فرودگاه) به سمت اصفهان و میدان امید ممنوع است و مسیر جایگزین، آزادراه شهید حجازی خواهد بود.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: در چهارمین محدودیت نیز تردد از مسیر خیابان امیرکبیر به سمت آزادراه آزادگان ممنوع بوده و مسیر جایگزین، خیابان امیرکبیر به سمت میدان استقلال و شهرستان خمینیشهر تعیین شده است.
سرهنگ مولوی با تأکید بر احتمال افزایش حجم ترافیک در این محدودهها افزود: با توجه به شرایط ترافیکی، محدودیتهای موقت و مقطعی نیز در صورت نیاز اعمال خواهد شد و شهروندان همکاری لازم را با مأموران پلیس راهور داشته باشند.
عبور و مرور ماشینهای سنگین در محدوده ورزشگاه نقش جهان ممنوع شد.
مسیرهای جایگزین تردد وسایل نقلیه سنگین
رئیس پلیس راه استان اصفهان بیان کرد: وسایل نقلیه سنگینی که از سمت جنوب کشور به مقصد اصفهان در حال تردد هستند، میتوانند برای ادامه مسیر از کمربندی شرق اصفهان (مقابل سپاهانشهر)، آزادراه شهید حجازی و مسیر کاشان به سمت تهران استفاده کنند.
میرزایی افزود: این وسایل همچنین میتوانند از آزادراه شهید حجازی به سمت مورچهخورت و تهران یا از مسیر شهرضا، مبارکه و آزادراه شهید کاظمی به سمت تهران تردد کنند.
وی ادامه داد: وسایل نقلیه سنگینی که از سمت شمال کشور به مقصد جنوب یا غرب کشور تردد میکنند نیز میتوانند از مسیر شرقی شهر اصفهان، شامل آزادراه کاشان یا مورچهخورت و سپس آزادراه شهید حجازی، استفاده کنند. رئیس پلیس راه استان اصفهان خاطرنشان کرد: مسیر غربی شهر اصفهان نیز از طریق آزادراه شهید کاظمی، مبارکه و شهرضا برای تردد وسایل نقلیه سنگین به سمت جنوب یا غرب کشور پیشبینی شده است.
میرزایی گفت: وسایل نقلیه سنگینی که قصد تردد به سمت شرق استان و نائین را دارند نیز میتوانند از مسیر آزادراه شهید حجازی و آزادراه شهید رئیسی (اتوبان فرودگاه) به سمت شرق استان ادامه مسیر دهند.
وی از رانندگان و شهروندان خواست ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری در محدودههای منتهی به ورزشگاه نقشجهان، هنگام اجرای محدودیتها از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و از توقف و پارک خودرو در مسیرهای عبوری و محل اجرای محدودیتها خودداری کنند تا از ایجاد گرههای ترافیکی جلوگیری شود.
به گزارش تابناک، شهرآورد ۱۰۷ تهران چهارشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان برگزار میشود.