ادعای ونس درباره تلاش آمریکا برای بازکردن تنگه هرمز
معاون رئیس جمهور آمریکا بامداد سهشنبه مدعی شد که ایران آماده است بدون ملاحظات راهبردی، هر کاری برای مختل کردن جریان نفت و گاز انجام دهد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «جیمز دیوید ونس» معاون رئیس جمهور تروریست آمریکا بامداد سهشنبه ادعاهای «دونالد ترامپ» درباره تنگه هرمز را تکرار کرد.
ونس در مصاحبه با شبکه «فاکس نیوز» مدعی شد: «دیشب حملاتی صورت گرفت. ما در حال پاسخ به ایرانیهایی بودیم که قصد داشتند مینگذاری کنند».
وی در اینباره ادعا کرد: «ما در مرحلهای هستیم که بسیاری از کارهایی که انجام میدهیم در واقع تضمین جریان آزاد تجارت در تنگه هرمز است».
این مقام آمریکایی در پاسخ به سوال مجری فاکس نیوز مبنی بر اینکه درمورد جنگ با ایران چه چیزی یاد گرفتهاید، مدعی شد: «آنها حاضرند هر کاری انجام دهند، و فکر نمیکنم خرد راهبردی زیادی پشت آن باشد، تا بتوانند کمترین میزان ممکن نفت و گاز را به جریان بیندازند».
ونس با توهین به ایرانیها، ادعا کرد: «فکر میکنم چیزی که یاد گرفتهام این است که این افراد واقعاً دیوانه هستند».
پیش از این نیز ترامپ مدعی شده بود: «آنها [اگر سلاح اتمی داشتند] به شهرهای ما حمله میکردند، زیرا آنها افراد بیماری هستند. آنها یک ملت شکست خورده هستند».