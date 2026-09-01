ناو هواپیمابر در راه اندونزی؛
چرا «فرودگاههای شناور» هنوز معادلات قدرت را تغییر میدهند؟
جوزپه گریبالدی، ناو قدیمی ایتالیایی که بیش از چهار دهه در خدمت نیروی دریایی این کشور بود، سفر تازهای را آغاز کرده است؛ سفری که مقصد آن هزاران کیلومتر دورتر، در جنوب شرق آسیا قرار دارد. انتقال این ناو به اندونزی، نام جاکارتا را به باشگاه محدود دارندگان ناو هواپیمابر نزدیک میکند و بار دیگر یک پرسش مهم را پیش میکشد: چرا کشورها همچنان برای در اختیار داشتن این غولهای دریایی هزینه میکنند؟
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به گزارش تابناک، ناو هواپیمابر «جوزپه گریبالدی» که سالها یکی از شناختهشدهترین شناورهای بزرگ نیروی دریایی ایتالیا بود، پس از پایان خدمت در ایتالیا، راهی جنوب شرق آسیا شده است. گزارشها حاکی از آن است که این شناور در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ بندر تارانتو را ترک کرده و در سفری چند هفتهای، از مسیر مدیترانه، کانال سوئز، دریای سرخ و اقیانوس هند به سوی اندونزی در حرکت است. انتظار میرود این ناو در نیمه دوم سپتامبر به آبهای اندونزی برسد.
برای اندونزی، این فقط انتقال یک شناور قدیمی نیست. جاکارتا در صورت عملیاتی شدن کامل این ناو، پس از تایلند به دومین کشور جنوب شرق آسیا تبدیل میشود که یک ناو هواپیمابر یا دستکم یک پلتفرم دریایی بزرگ با قابلیت عملیات هوایی در اختیار دارد.
ناوی از جنگ سرد برای معادلات جدید
«جوزپه گریبالدی» در دهه ۱۹۸۰ میلادی ساخته و وارد خدمت شد؛ شناوری که در طول عمر عملیاتی خود، علاوه بر نقش دریایی و نظامی، در مأموریتهای مختلف بینالمللی و عملیات امدادی نیز حضور داشت. این ناو در سال ۲۰۲۴ از خدمت نیروی دریایی ایتالیا خارج شد و اکنون فصل تازهای از عمر خود را در اندونزی آغاز میکند.
اما یک نکته در تحلیل این انتقال اهمیت دارد: ناو هواپیمابر تنها یک کشتی بزرگ نیست. ارزش واقعی چنین شناوری به مجموعهای از عوامل بستگی دارد؛ از هواگردهای مستقر روی عرشه گرفته تا ناوهای محافظ، شبکه فرماندهی، توان تعمیر و نگهداری، لجستیک و آموزش خدمه.
به همین دلیل، انتقال یک ناو هواپیمابر بهتنهایی به معنای تبدیل شدن یک کشور به قدرتی همسطح آمریکا یا چین در عملیات ناونشین نیست. اندونزی برای بهرهبرداری مؤثر از گریبالدی باید زیرساختهای گستردهای را برای عملیات دریایی و هوایی آن فراهم کند.
برخی گزارشها از احتمال استفاده اندونزی از این شناور در نقش عملیات بالگردی، پهپادی، فرماندهی و کنترل و پشتیبانی از مأموریتهای امداد و مدیریت بحران حکایت دارد. بنابراین، نقش نهایی این ناو را باید پس از تعیین ترکیب هواگردها و برنامه عملیاتی نیروی دریایی اندونزی قضاوت کرد.
کدام کشورها ناو هواپیمابر دارند؟
ناو هواپیمابر، به معنای کلاسیک آن یعنی شناوری که بتواند هواپیماهای بالثابت را از دریا به پرواز درآورد، همچنان در اختیار تعداد محدودی از کشورها قرار دارد.
بر اساس برآوردهای موجود از ناوگانهای فعال در سال ۲۰۲۶، ایالات متحده با ۱۱ ناو هواپیمابر در کلاس ناوهای بزرگ، همچنان بزرگترین دارنده این قابلیت است. پس از آن چین با ۳ ناو، هند با ۲ ناو، و بریتانیا و ایتالیا با ناوهای حامل هواگردهای بالثابت در زمره قدرتهای مهم ناونشین قرار دارند. فرانسه، روسیه، اسپانیا و تایلند نیز از جمله کشورهایی هستند که ناو هواپیمابر یا شناورهای نزدیک به این تعریف را در ساختار دریایی خود دارند.
با این حال، آمار ناوهای هواپیمابر به یک دلیل مهم همیشه محل تفاوت در منابع است: همه شناورها توان و مأموریت یکسانی ندارند.
برای مثال، میان یک ابرناو هواپیمابر هستهای با دهها جنگنده و یک ناو سبک که بیشتر برای بالگردها یا تعداد محدودی هواپیمای برخاست کوتاه طراحی شده، تفاوتی بسیار بزرگ وجود دارد. از سوی دیگر، برخی کشورها شناورهای آبیـخاکی و بالگردبر را نیز در آمار «ناوهای هواپیمابر» قرار میدهند، در حالی که منابع دیگر فقط ناوهای دارای توان عملیات منظم هواپیماهای بالثابت را محاسبه میکنند.
ناو هواپیمابر تنها یک کشتی بزرگ نیست. ارزش واقعی چنین شناوری به مجموعهای از عوامل بستگی دارد
بنابراین، داشتن یک ناو هواپیمابر الزاماً به معنای برخورداری از یک «ابرناو» نیست؛ اما حتی یک ناو سبک نیز میتواند قابلیتهای یک نیروی دریایی را در حوزههای شناسایی، فرماندهی، عملیات بالگردی و حضور در مناطق دوردست افزایش دهد.
چرا ناو هواپیمابر مهم است؟
مهمترین ویژگی یک ناو هواپیمابر، تبدیل بخشی از دریا به یک پایگاه هوایی متحرک است.
هر کشوری برای اجرای عملیات هوایی دور از مرزهای خود، معمولاً به پایگاههای هوایی نیاز دارد؛ پایگاههایی که ممکن است در اختیارش نباشند یا در شرایط بحرانی آسیبپذیر شوند. ناو هواپیمابر این محدودیت را تا حدی برطرف میکند و یک باند پرواز متحرک را به قلب دریا منتقل میسازد.
در نتیجه، هواگردهای یک کشور میتوانند بدون وابستگی کامل به فرودگاههای ساحلی، در فاصلهای دور از سرزمین اصلی عملیات کنند. این ویژگی در سه حوزه اهمیت ویژهای دارد: نمایش قدرت، کنترل و پشتیبانی از مناطق دریایی و افزایش بازدارندگی.
یک ناو هواپیمابر میتواند بهعنوان مرکز عملیات یک گروه دریایی عمل کند. هواگردهای آن قادرند مأموریتهایی مانند شناسایی، گشت، دفاع هوایی، حمله، جنگ الکترونیک، پشتیبانی از عملیات دریایی و در برخی موارد امدادرسانی را انجام دهند.
برای همین، در ادبیات نظامی، ناو هواپیمابر را صرفاً یک «کشتی جنگی» نمیدانند؛ بلکه آن را یک سامانه بزرگ قدرت دریایی متشکل از خود ناو، هواگردها، ناوهای محافظ، زیردریاییها، ناوهای پشتیبانی و یک شبکه گسترده اطلاعاتی و لجستیکی میدانند.
نیروی دریایی آمریکا نیز ناوهای هواپیمابر را در مرکز قابلیت حضور پیشرو، کنترل دریا و بازدارندگی خود قرار داده و بر نقش آنها در نمایش قدرت و عملیات پایدار در مناطق دوردست تأکید میکند.
بازدارندگی؛ گاهی حضور یک ناو، مهمتر از شلیک آن است
قدرت نظامی فقط به معنای توان شلیک نیست. گاهی نمایش توان و ایجاد تردید در محاسبات طرف مقابل، خود یکی از مهمترین ابزارهای بازدارندگی است.
حضور یک ناو هواپیمابر در منطقهای بحرانی این پیام را منتقل میکند که یک کشور توان انتقال سریع هواگرد، نیرو و تجهیزات به منطقه را دارد. همین حضور میتواند بر محاسبات نظامی و سیاسی بازیگران دیگر تأثیر بگذارد.
اما اینجا نیز باید به واقعیت میدان توجه داشت. ناو هواپیمابر بدون پوشش و حفاظت مناسب، هدفی بسیار بزرگ و ارزشمند محسوب میشود. در دنیای امروز، موشکهای دوربرد، موشکهای بالستیک و کروز ضدکشتی، زیردریاییها، پهپادها و جنگ الکترونیک، تهدیدهای جدی برای چنین شناورهایی هستند.
یک ناو هواپیمابر میتواند بهعنوان مرکز عملیات یک گروه دریایی عمل کند. هواگردهای آن قادرند مأموریتهایی مانند شناسایی، گشت، دفاع هوایی، حمله، جنگ الکترونیک، پشتیبانی از عملیات دریایی و در برخی موارد امدادرسانی را انجام دهند.
به همین دلیل، هیچ نیروی دریایی حرفهای یک ناو هواپیمابر را بهتنهایی به منطقه خطر نمیفرستد. ناوهای موشکانداز، ناوشکنها، ناوچهها، زیردریاییها و شناورهای پشتیبانی، حلقههای دفاعی یک گروه ناونشین را تشکیل میدهند.
این موضوع نشان میدهد که قدرت یک ناو هواپیمابر فقط در اندازه آن نیست؛ بلکه در اکوسیستم رزمی پیرامون آن معنا پیدا میکند.
آیا عصر ناو هواپیمابر تمام شده است؟
با افزایش برد و دقت موشکهای ضدکشتی، برخی تحلیلگران در سالهای اخیر این پرسش را مطرح کردهاند که آیا دوران ناو هواپیمابر رو به پایان است؟
پاسخ کوتاه این است: نه، اما نقش و شیوه بهکارگیری آن در حال تغییر است.
ظهور موشکهای دوربرد و پهپادهای انتحاری باعث شده ناوهای هواپیمابر بیش از گذشته با تهدید روبهرو باشند. از سوی دیگر، پیشرفت سامانههای دفاعی، جنگ الکترونیک، پدافند لایهای و استفاده از هواگردهای بدون سرنشین نیز به تکامل مدل عملیاتی آنها منجر شده است.
به همین علت، ناو هواپیمابر همچنان یکی از مهمترین نمادهای قدرت دریایی است، اما دیگر نمیتوان آن را یک «سلاح شکستناپذیر» دانست. آینده نبردهای دریایی به رقابت میان توان کشف و هدفگیری، برد موشکها، پهپادها، پدافند هوایی، جنگ الکترونیک و سرعت تصمیمگیری گره خورده است.
اندونزی و رؤیای دریایی بزرگ
برای اندونزی، کشوری با هزاران جزیره و موقعیتی بسیار مهم میان اقیانوس هند و آرام، داشتن یک پلتفرم بزرگ هوایی دریایی معنایی فراتر از یک خرید یا انتقال ساده نظامی دارد.
این کشور باید امنیت دریایی، مسیرهای ارتباطی میان جزایر و تنگههای مهم پیرامون خود را مدیریت کند. از این منظر، یک ناو بزرگ میتواند نقش قابل توجهی در گسترش برد عملیات بالگردها، پهپادها و سامانههای شناسایی داشته باشد.
البته اندونزی اکنون در آغاز مسیر یادگیری و توسعه این قابلیت قرار دارد. بهرهبرداری واقعی از گریبالدی به آموزش خدمه، تعمیرات، تأمین قطعات، آمادهسازی پایگاهها و مهمتر از همه، تعریف یک دکترین روشن برای مأموریتهای این شناور وابسته است.
انتقال جوزپه گریبالدی از ایتالیا به اندونزی، در نتیجه یک واقعیت بزرگتر را نشان میدهد: در دورانی که پهپادها و موشکهای دوربرد معادلات جنگ را تغییر دادهاند، کشورها هنوز از سرمایهگذاری در قدرت دریایی دست نکشیدهاند.
زیرا دریا همچنان محل عبور تجارت، انرژی و نیروهای نظامی است و هر کشوری که بتواند در پهنههای دوردست حضور پایدار داشته باشد، ابزار بیشتری برای دفاع از منافع ملی خود در اختیار خواهد داشت.
اندونزی با ورود این ناو به ناوگان خود، به مرحله تازهای از توسعه قدرت دریایی وارد میشود. اما اینکه «جوزپه گریبالدی» در خدمت جدید خود به یک ابزار واقعی بازدارندگی تبدیل شود یا صرفاً یک نماد پرهزینه باقی بماند، پرسشی است که پاسخ آن نه در روز ورود ناو، بلکه در سالهای آینده و در میدان آموزش، نوسازی، دکترین و توان عملیاتی مشخص خواهد شد.
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