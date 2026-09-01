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طرز تهیه کیک شکلاتی کافی‌شاپی با بافتی نرم

اگر دنبال یک کیک شکلاتی با بافتی مرطوب، لطیف و پر از طعم شکلات هستید، این دستور می‌تواند همان چیزی باشد که دنبالش هستید؛ کیکی خوش‌طعم که با سس شکلاتی و گاناش، طعمی متفاوت پیدا می‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۲۴۱۰
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431 بازدید
کیک شکلاتی

 اگر دنبال یک کیک شکلاتی با بافتی مرطوب، لطیف و پر از طعم شکلات هستید، این دستور می‌تواند همان چیزی باشد که دنبالش هستید؛ کیکی خوش‌طعم که با سس شکلاتی و گاناش، طعمی متفاوت پیدا می‌کند.

مواد لازم کیک:

تخم‌مرغ: ۳ عدد

شکر: ۲۰۰ گرم

وانیل: نصف قاشق چای‌خوری

روغن: ۱۵۰ گرم

آب ولرم رو به گرم: ۱ لیوان فرانسوی

آرد: ۲۰۰ گرم

پودر کاکائو: ۷۵ گرم

بکینگ‌پودر: نصف قاشق چای‌خوری

جوش شیرین: نصف قاشق چای‌خوری

نمک: نوک قاشق چای‌خوری

مواد لازم سس:

شیر: ۱.۵ لیوان

شکر: ۱ لیوان

پودر کاکائو: ۵۰ گرم

مواد لازم گاناش:

خامه صبحانه: ۲۰۰ گرم

شکلات شیری: ۲۰۰ گرم

طرز تهیه:
تخم‌مرغ‌ها را با شکر و وانیل مخلوط کنید و سپس روغن و آب ولرم را اضافه کنید. آرد، پودر کاکائو، بکینگ‌پودر، جوش شیرین و نمک را با هم ترکیب کرده و به مواد اضافه کنید. مایه کیک را داخل قالب بریزید و در فر از قبل گرم‌شده با دمای ۱۸۰ درجه، حدود ۴۵ دقیقه بپزید.

برای تهیه سس، شیر، شکر و پودر کاکائو را با هم مخلوط کرده و روی حرارت قرار دهید تا یکدست شود. پس از آماده شدن کیک، سس را روی آن بریزید تا به خورد بافت کیک برود.

برای گاناش نیز خامه صبحانه و شکلات شیری را با حرارت ملایم مخلوط کنید تا شکلات کاملاً ذوب و یکدست شود. گاناش را روی کیک بریزید و پس از آماده شدن، سرو کنید.

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کیک شکلاتی خامه شکلات طرز تهیه
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