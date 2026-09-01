طرز تهیه کیک شکلاتی کافیشاپی با بافتی نرم
اگر دنبال یک کیک شکلاتی با بافتی مرطوب، لطیف و پر از طعم شکلات هستید، این دستور میتواند همان چیزی باشد که دنبالش هستید؛ کیکی خوشطعم که با سس شکلاتی و گاناش، طعمی متفاوت پیدا میکند.
مواد لازم کیک:
تخممرغ: ۳ عدد
شکر: ۲۰۰ گرم
وانیل: نصف قاشق چایخوری
روغن: ۱۵۰ گرم
آب ولرم رو به گرم: ۱ لیوان فرانسوی
آرد: ۲۰۰ گرم
پودر کاکائو: ۷۵ گرم
بکینگپودر: نصف قاشق چایخوری
جوش شیرین: نصف قاشق چایخوری
نمک: نوک قاشق چایخوری
مواد لازم سس:
شیر: ۱.۵ لیوان
شکر: ۱ لیوان
پودر کاکائو: ۵۰ گرم
مواد لازم گاناش:
خامه صبحانه: ۲۰۰ گرم
شکلات شیری: ۲۰۰ گرم
طرز تهیه:
تخممرغها را با شکر و وانیل مخلوط کنید و سپس روغن و آب ولرم را اضافه کنید. آرد، پودر کاکائو، بکینگپودر، جوش شیرین و نمک را با هم ترکیب کرده و به مواد اضافه کنید. مایه کیک را داخل قالب بریزید و در فر از قبل گرمشده با دمای ۱۸۰ درجه، حدود ۴۵ دقیقه بپزید.
برای تهیه سس، شیر، شکر و پودر کاکائو را با هم مخلوط کرده و روی حرارت قرار دهید تا یکدست شود. پس از آماده شدن کیک، سس را روی آن بریزید تا به خورد بافت کیک برود.
برای گاناش نیز خامه صبحانه و شکلات شیری را با حرارت ملایم مخلوط کنید تا شکلات کاملاً ذوب و یکدست شود. گاناش را روی کیک بریزید و پس از آماده شدن، سرو کنید.