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افشای جنایت آمریکا در حمله به لامرد با سلاح مرگبار

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد حمله ارتش آمریکا به سالن ورزشی لامِرد استان فارس در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ با استفاده از موشک‌های مرگبار «پی‌آراس‌ام» انجام شده بود.
کد خبر: ۱۳۹۲۴۰۰
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لامرد

به گزارش تابناک، آسوشیتدپرس شامگاه دوشنبه در گزارشی تحقیقی نوشت: نهاد مستقل «ایروارز» به این نتیجه رسیده که سه موشک شلیک شده از سوی آمریکا در تاریخ ۲۸ فوریه (۹ اسفند) به شهر لامرد واقع در استان فارس ایران غیرنظامیان را تا فاصله ۵۰ متری از محل انفجارشان کشته و خساراتی بیش از سه برابر دورتر از محدوده انفجار ایجاد کرده است.

به گفته این نهاد مستقر در لندن، این موشک‌ها بر فراز یک مجتمع ورزشی و دو محله مسکونی منفجر شدند و به گفته مقامات ایرانی، این انفجارها دست‌کم موجب شهادت ۲۱ غیرنظامی از جمله هفت کودک شده است.

آسوشیتدپرس در ادامه این گزارش نوشت: PrSM (پی‌آراس‌ام) به گونه‌ای طراحی شده که در هوا منفجر شود و ده‌ها هزار گلوله فلزی متراکم را با سرعت بالا در همه جهات پرتاب کند. عکس‌ها، ویدیوها و تصاویر ماهواره‌ای از پیامدهای حملات به لامرد که توسط ایروارز تجزیه و تحلیل و توسط آسوشیتدپرس تایید شده، نشان می‌دهد که خسارات و آسیب به ساختمان‌ها، خیابان‌ها و وسایل نقلیه با قابلیت‌های پی‌آراس‌ام سازگار است.

این رسانه آمریکایی تاکید کرد که ایروارز اولین نهادی است که شعاع آسیب حملات در لامرد را نقشه‌برداری کرده و بُرد کشنده سلاح مورد استفاده را تخمین زده است.

ارتش ایالات متحده شلیک پی‌آراس‌ام به ایران را تایید کرده، اما حمله به لامرد را همانند سایر ادعاهای بی‌اساس و پوچ خود انکار کرده است.

شش متخصص تسلیحات از جمله دو نفر که از مقامات سابق نظامی آمریکا هستند به آسوشیتدپرس گفتند که معتقدند موشک‌های پی‌آراس‌ام به لامرد اصابت کرده‌اند.

مایکل مایر، مشاور سابق ارتش ایالات متحده در زمینه قوانین جنگ گفت: به سختی می‌توان دلیلی برای استفاده از پی‌آراس‌ام در یک منطقه پرجمعیت پیدا کرد.

ایروارز، یک سازمان مستقل مستقر در لندن، بیش از یک دهه پیش برای پیگیری گزارش‌های مرگ غیرنظامیان در حملات هوایی ایالات متحده در سوریه و عراق تاسیس شد و همچنین جنگ در غزه، اوکراین و جاهای دیگر را رصد کرده است. این سازمان به مطالب عمومی مانند عکس‌ها، فیلم‌ها، تصاویر ماهواره‌ای، رسانه‌های اجتماعی و گزارش‌های خبری متکی است و از نرم‌افزار موقعیت‌یابی جغرافیایی و سایر ابزارها برای کمک به تجزیه و تحلیل این شواهد استفاده می‌کند.

این نهاد مستقر در لندن از این روش‌ها برای بررسی حملات به لامرد استفاده و مکان‌های تقریبی انفجار موشک‌ها، مکان‌هایی که گزارش شده غیرنظامیان در آنها کشته شده‌اند و مکان‌هایی که خسارات قابل مشاهده و با الگوهای انفجار مطابقت دارند را نقشه‌برداری کرده و سپس فواصل بین موقعیت‌ها را برای تخمین شعاع انفجار اندازه‌گیری نموده است.

شرکت لاکهید مارتین که به درخواست برای اظهار نظر پاسخی نداده، نگفته است که دامنه تاثیر این موشک چقدر است.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخیرا طی یک نشست خبری اظهار کرد: جنایاتی که آمریکا در میناب، لامرد و قشم مرتکب شده، فقط سه نمونه است و این جنایات بسیار متعدد و متنوع بوده است.

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برچسب ها
آمریکا ایران حمله لامرد جنایت سلاح مرگبار مجموعه ورزشی
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