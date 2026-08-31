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دزد گردنبند به تله شوهر زن مالباخته افتاد

تعقیب و گریز شوهر یک زن جوان با دو موتورسوار گردنبندقاپ، با زمین خوردن سارقان و دستگیری یکی از آنها پایان یافت.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۸۸
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1500 بازدید
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۳
سارق

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از سایت جنایی، تعقیب و گریز شوهر یک زن جوان با دو موتورسوار گردنبندقاپ، با زمین خوردن سارقان و دستگیری یکی از آنها پایان یافت.

عصر یکشنبه ۸ شهریور، زن جوانی به نام اکرم که همراه همسرش برای مهمانی و تفریح به باغ‌تالاری در منطقه آدران رفته بود هنگامی که به خانه بازگشت هدف حمله گردنبندقاپ جوانی قرار گرفت. ماجرا از این قرار است که اکرم و همسرش پس از طی مسافتی به خانه رسیده و مقابل خانه‌شان توقف کرده بودند. وقتی اکرم از خودرو پیاده شد، همسرش هنوز پشت فرمان بود تا خودرو را پارک کند.

هنوز اکرم چند قدم بیشتر از خودرو دور نشده بود که صدای فریادهای زن جوان توجه همسرش را جلب کرد. دو جوان موتورسوار در نزدیکی اکرم بودند. یکی از آنها که کلاه‌کاسکت بر سر داشت، از موتورسیکلت پیاده شد و به گفته شاهدان، پس از آنکه به سمت زن جوان رفت، در یک لحظه گردنبند ۶۰ گرمی را از گردن زن جوان قاپید و بلافاصله سوار موتورسیکلت شد تا همراه همدستش از محل فرار کند.

همسر اکرم که از داخل خودرو شاهد صحنه فرار سارقان بود، بدون معطلی به تعقیب موتورسواران پرداخت. خیابان خلوت بود و همین موضوع باعث شد تعقیب و گریز ادامه پیدا کند. حدود پنج دقیقه از فرار سارقان گذشته بود که ناگهان خودرویی از یک خیابان فرعی وارد مسیر تعقیب و گریز شد.

راکب موتورسیکلت که انتظار ورود خودرو پژو را نداشت، کنترل موتورسیکلت را از دست داد و هر دو سرنشین موتور روی زمین افتادند. راکب موتورسیکلت خیلی سریع از جا بلند شد و توانست از محل فرار کند اما همدست او فرصت فرار پیدا نکرد.

همسر اکرم که لحظاتی بعد در نزدیکی مرد جوان ترمز زد، همراه رانندگان خودروهای عبوری خود را به متهم رساندند و او را دستگیر کردند. بعد از آن هم ماموران پلیس  رسیدند که با تماس زن مالباخته در جریان موضوع قرار گرفته بودند. پس از حضور ماموران و تنظیم صورت‌جلسه اولیه، پسر جوان برای انجام تحقیقات در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

در بازرسی بدنی از متهم، یک پلاک و یک زنجیر علاوه بر گردنبند اکرم کشف شد. متهم که محسن نام دارد در نخستین تحقیقات تلاش کرد درباره طلاهای همراهش توضیح دهد و مدعی شد پلاک و زنجیر متعلق به مادرش است.

ادعای متهم با بررسی‌های پلیسی خیلی زود تردیدبرانگیز شد. کارآگاهان در بررسی سوابق سرقت‌های همان روز متوجه شدند ساعتی پیش از گزارش سرقت گردنبند اکرم، فرد دیگری سرقت پلاک و زنجیر طلای خود را به پلیس اعلام کرده است.

مشخصات طلای سرقت‌شده در آن پرونده با پلاک و زنجیری که هنگام بازداشت از محسن کشف شده بود مطابقت داشت. به این ترتیب، متهم در برابر مدارک و شواهد به‌دست‌آمده چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشت و در جریان بازجویی‌ها به سرقت‌های سریالی اعتراف کرد.

با اعتراف این متهم، او به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای ویژه سرقت، در اختیار کارآگاهان اداره آگاهی قرار گرفت و تحقیقات برای شناسایی سایر سرقت‌های احتمالی این متهم و همچنین دستگیری همدست فراری او ادامه پیدا کرد.

در حالی که تحقیقات درباره تعداد دقیق سرقت‌های محسن و همدستش ادامه داشت، استعلام سوابق این متهم ۲۵ساله مشخص  کرد او سابقه‌داری است که جرائم  خود را از گوشی‌قاپی به سرقت طلا  تغییر داده است.

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برچسب ها
سارق سرقت گردنبند قاپ زنی سرقت طلا دستگیری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
0
9
پاسخ
غده های سرطانی جامعه باید ریشه کن شوند
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
0
3
پاسخ
محسن متولد 1380 . به زودی آزاد میشه و باز هم تغییر مسیر در راه کج زندگی خود و با راهنمایی استادش شیطان . محسن بیا به راه درست زندگی . بیا کمتر بخور ولی آدم باش .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
0
6
پاسخ
یک هفته بعد با پرداخت جریمه مالی آزاد میشه و میره سر پروژه بعدی
قضات با حکم ۶ای آبدوغی سارقان و ارازل و اوباش رو پررو کردن و انداختن ب جان مردم
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