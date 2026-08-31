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ادعای ونس در مورد پست ترامپ درباره جزیره خارگ

جی.دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا پس از اقدام غیرمعمول دونالد ترامپ در انتشار یک ویدئوی ساخته شده با هوش مصنوعی در مورد انفجار جزیره خارگ، ادعاهایی را در مورد این حرکت مطرح کرد.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۸۰
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جی دی ونس

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، جی دی ونس امروز (دوشنبه) در مورد پست ترامپ، ادعا کرد که رئیس جمهور با پست خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال در مورد انفجار جزیره خارک، پیامی به ایران فرستاد.

ونس در پاسخ به سوالی در مورد پست ترامپ گفت: رئیس جمهور دوست دارد کمی در شبکه‌های اجتماعی تغییر ایجاد کند. او اولین کسی خواهد بود که می‌گوید در شبکه‌های اجتماعی در مورد اقدامات نظامی اطلاعیه صادر نمی‌کند، اما من فکر می‌کنم که او پیامی به ایرانی‌ها می‌فرستد.

پست تک خطی ترامپ در شبکه‌های اجتماعی در روز یکشنبه با یک کلیپ ویدیویی تولید شده توسط هوش مصنوعی همراه بود. یک مقام آمریکایی روز دوشنبه گفت که ارتش ایالات متحده جزیره خارگ را در حملات شبانه هدف قرار نداده است.

حسین امیرتیموری، فرماندار شهرستان قشم روز دوشنبه اظهار کرد که در جریان حمله شامگاه یکشنبه آمریکا به جزیره لارک، ۲ نفر به شهادت رسیدند و چند نفر نیز مجروح شدند.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز بامداد دوشنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نیروی هوافضای سپاه در واکنش به این تجاوز هوایی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، عملیاتی ترکیبی علیه مواضع آمریکایی در اردن انجام داده است.

سپاه پاسداران در پایان این اطلاعیه با اشاره به حمله صورت گرفته به جزیره لارک، تاکید کرده است که تجاوز و اقدامات نظامی، مانع تضعیف کنترل جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز نخواهد شد و هرگونه شلیک با پاسخی شدیدتر مواجه خواهد شد.

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برچسب ها
آمریکا جی دی ونس ایران ترامپ جزیره خارگ
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