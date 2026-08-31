به تازگی یاسمین پهلوی با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرامش، ادعا کرد که ژاپن با بمب اتمی مورد حمله قرار گرفت و پیشرفت کرد. کاربران شبکه اجتماعی اکس می‌گویند هدف یاسمین از این استوری، عادی‌سازی حمله هسته‌ای به ایران است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، یاسمین پهلوی در صفحه ایسنتاگرام خود، تصویری از ژاپن را به اشتراک گذاشته و کوشیده این پیام را به مخاطبانش مخابره کند که «دلیل پیشرفت ژاپن این بود که ۸۰ سال پیش مورد دو حمله اتمی قرار گرفت».

این استوری واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را نیز به دنبال داشته است. این کاربرها عنوان کرده‌اند که هدف یاسمین پهلوی از این استوری، درواقع «عادی‌سازی» حمله هسته‌ای به ایران بوده و دلیل دیگری نمی‌تواند داشته باشد.

یک کاربر در واکنش به استوری یاسمین نوشته: «هاربانو رسماً داره جنایت اتمی رو هم برای (علیه) ایران سفیدشویی و عادی‌سازی می‌کنه؛ با این منطق که اول با خاک یکسان بشید، بعداً ما از آمریکا میایم آباد می‌کنیم».

کاربر دیگری هم این‌طور واکنش نشان داده: «یادتونه قبل از حمله به مدرسه میناب، پهلویچی‌ها با هوش مصنوعی عکس می‌ساختن و مدرسه‌ها رو محل حضور نیروهای نظامی نشون می‌دادن؟ حالاهاربانو یاسمین پهلوی رسماً داره بمباران اتمی ایران رو عادی‌سازی می‌کنه! میگه ژاپن دو باربمب اتم خورد وبعدش پیشرفته شد!».

یکی دیگر از کاربران نیز هم نوشته: «یاسمین پهلوی حمله اتمی به ایران را سفیدشویی می‌کند؛ گویا برای شاه شدن رضا پهلوی، ایران و مردمش باید نابود شود».

یکی از اکانت‌ها نیز به این نکته اشاره کرده که این عادی‌سازی برای حمله هسته‌ای به ایران از سوی اپوزیسیون، دومین بار است که صورت می‌گیرد. پیش از این، درست در روزهایی که ایران در حال دفاع در مقابل دشمن آمریکایی ـ ‌صهیونی در جنگ چهل‌روزه بود، یکی از کارمندان شبکه اینترنشنال به اسم «علی‌حسین قاضی‌زاده» به این عادی‌سازی دامن زده بود.

نکته جالب توجه این است که یاسمین پهلوی در حالی سفیدشویی حمله اتمی به کشورمان را مرتکب می‌شود که همین چند روز قبل در گفت‌وگو با تینا قاضی‌مراد، سردبیر شبکه تعطیل‌شده منوتو، خود را دل‌سوز مردم ایران و نگران جان ایرانیان نشان داده بود. او در این مصاحبه ادعا کرده بود که برای کودکان میناب، سوگوار است!

اما با این حال، همسر رضا پهلوی همان کسی است که در اثنای جنگ تحمیلی دوازده‌روزه، در جهت حمایت از حمله رژیم صهیونی به ایران، در صفحه اینستاگرامش با انتشار یک استوری گفته بود: «اسرائیل بزن!».

در مجموع، واکنش‌ها به استوری اخیر یاسمین پهلوی، نشان می‌دهد که بخشی از کاربران، چنین روایتی را صرفاً نه یک اشاره تاریخی ساده درباره حمله اتمی آمریکا به ژاپن، بلکه تلاشی برای عادی‌سازی حمله اتمی به ایران می‌دانند؛ روایتی که با ادعای دفاع از مردم ایران و ابراز نگرانی برای جان آنان، تناقضی آشکار پیدا می‌کند.