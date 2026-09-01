داستان لیگ برتر کشتی و تیم‌های قدیمی و جدیدش حکایت جالبی است. باشگاه‌هایی که قهرمانی نمی‌خواهند و برای کمک به کشتی می‌خواهند تیم‌داری کنند و مربیانی که به آنها قول قهرمانی می‌دهند؛ ماجرای انصراف‌های دقیقه نودی و به هم ریختن مرحله پایانی لیگ هم از همین‌جا استارت می‌خورد.

گفته شده بود که محسن کاوه سرمربی سابق تیم ملی آزاد، گزینه هدایت تراکتور است، اما ماحصل گفت‌وگوها، گامی رو به جلو به همراه نداشت و تراکتور صرفاً یک اسم بود که نامش به عنوان متقاضی لیگ برتر مطرح شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، اگر در لیگ برتر فوتبال حاشیه بیشتر از متن باشد، به خاطر تعداد بالای تیم‌های شرکت‌کننده، ماه‌های طولانی برگزاری مسابقات و آن حجم از توجه و پیگیری و تعدد رسانه، شاید جای تعجب نداشته باشد، اما حاشیه‌های هر ساله لیگ برتر کشتی، بیش از کشش مسابقه به لحاظ کمی است. هم از نظر زمان و هم تعداد تیم‌ها؛ لیگی که در این سال‌ها با حداقل ۶ تیم و حداکثر ۸ تیم برگزار شده است. ۶ تیمی که معمولاً نهایتاً دو تیم مدعی در بین آنهاست و تیم‌های دیگر هم محض خالی نبودن عریضه به مسابقه آمده‌اند.

هر سال هم در میانه راه، تیم‌هایی انصراف می‌دهند و گاهی هم در مرحله پایانی تیم را بیرون می‌کشند، لیگ دسته اول و برتر هم ندارد.

تیم آخر، زنگ تفریح شد؛ تیم اول دردسرساز روز فینال!

سال گذشته بعد از آنکه در پی انصراف دانشگاه آزاد، تعداد تیم‌های شرکت‌کننده در لیگ آزاد به حد نصاب نرسید و از مشتری ثابت لیگ برتر (ستارگان ساری) خواسته شد تیم دومش، که درواقع زنگ تفریح لیگ هم شد، را به مسابقات بیاورد تا لیگ با دو گروه سه تیمی استارت بخورد، یکی از عجیب‌ترین فینال‌های لیگ برتر آزاد در سالن هفتم‌تیر رقم خورد.

ابتدا تیم ستارگان ساری، در اعتراض به کشتی نگرفتن علی مومنی ملی‌پوش وزن اول سال گذشته ایران در جهانی زاگرب، در کشتی نیمه‌نهایی با بانک شهر حاضر نشد. هرچند مسابقه در واپسین روز‌های پاییز برگزار می‌شد، اما استقبال شدید مازندرانی‌ها از مرحله پایانی لیگ، صرفا هم به خاطر بازگشت حسن یزدانی بعد از جراحی کتف در قالب تیم استقلال؛ گرمای شدید سالن را به همراه داشت. تماشاگر که برای تماشای چهار کشتی، دو مسابقه در نیمه‌نهایی و دو مسابقه در فینال و رده‌بندی به تهران آمده بود، فقط دو مسابقه تماشا کرد.

تماشاگران استقلالی حاضر در سالن، با شعار «تبانی - تبانی» به بالا بردن دست کشتی‌گیران بانک شهر، بدون مبارزه، واکنش نشان دادند! در حالیکه خبری از تبانی نبود و صرفاً بی‌تدبیری و دخالت در لیگ و البته باشگاهی که وقعی به حضور این حجم تماشاگر در سالن نداد و محل برگزاری مسابقات را ترک کرد تا مجاب به شرکت در مسابقه نشود؛ و البته کشتی‎گیری که از فدراسیون پول گرفته بود تا در لیگ کشتی نگیرد، با یک تیم قرارداد بسته و وقتی صبح روز مسابقه، شرط قبلی به او یادآوری شد، سریعا سالن را ترک کرد، حواشی را استارت زد.

در واقع ستارگان با تیم «خلق‌الساعه» خود به نام «جوانان ستارگان» به کمک سازمان لیگ آمد تا لیگ ۱۴۰۴ همچنان ۶ تیمی و در ۲ گروه برگزار شود و تیم اصلی و ریشه‌دار «ستارگان ساری» هم با کناره‌گیری از روز پایانی، نظم مسابقات را کاملا به هم زد.

تاوانش هم محرومیت یک ساله مرتضی قربانی از حضور در لیگ بود که البته باید دید فدراسیون کشتی پای این محرومیت مانده و اصرار مدیر و سرمربی همیشگی این تیم برای حضور دوباره در لیگ، در نهایت ستارگان را در لیگ فصل جدید هم جا خواهد داد؟

روز یازدهم شهریور که قرار است لیگ قرعه‌کشی شود، مشخص خواهد شد ستارگان دوباره خواهد آمد و یا اینکه لیگ امسال بدون متقاضی همیشگی‌اش خواهد بود.

تراکتور از قافله تیم‌داری جا ماند!

به نظر می‌رسد بانک شهر، فینالیست همیشگی سال‌های اخیر لیگ برتر آزاد، این بار هم در آزاد و هم در فرنگی، استقلال مثل سال گذشته هم در آزاد و هم در فرنگی، اما تیم آزادش به خاطر اشتباهات کادرفنی سال گذشته این تیم در جویبار، به تهران آمده و هدایتش به غلامرضا محمدی سپرده شده، در فرنگی باز هم با روح‌الله میکائیلی که استقلال را فصل قبل قهرمان مسابقات کرد؛ سپاهان اصفهان با طالب نعمت‌پور در لیگ برتر فرنگی از جمله مدعیان اصلی قهرمانی باشند.

قبلاً نفت و گاز هم می‎‌توانست در رقابت قهرمانی لیگ فرنگی باشد، اما بودجه این تیم به اندازه دیگر تیم‌های مدعی لیگ امسال افزایش نداشته، بنابراین شیرازی‌ها از کورس یارگیری جا مانده و حتی نتوانسته‌اند غالب کشتی‌گیران خوب و مدعی استان خود را هم در نفت و گاز نگه دارند.

پیش از این به نظر می‌رسید تراکتور هم یکی از مدعیان لیگ برتر آزاد باشد که به نظر می‌رسد آنها از تصمیم قبلی خود عقب‌نشینی کرده و وارد لیگ امسال نخواهند شد.

قبلاً گفته شده بود که محسن کاوه سرمربی سابق تیم ملی آزاد، گزینه هدایت تراکتور است، اما ماحصل گفت‌وگوها، گامی رو به جلو به همراه نداشت و تراکتور صرفاً یک اسم بود که نامش به عنوان متقاضی لیگ برتر مطرح شد و حتی در شروع کار هم برخی پیج‌های اینستاگرامی، در حالیکه هنوز تکلیف بودجه و کادرفنی این تیم مشخص نشده، از پیشنهاد مالی سنگین تراکتور به حسن یزدانی خبر دادند!

فرار رو به جلو با انصراف‌های روز آخری و انحلال‌های میانه راه

انصراف دقیقه نودی، انصراف از مسابقه نیمه‌نهایی، انحلال تیم و... اینها به بدعتی بسیار بد در لیگ کشتی تبدیل شده، ریشه آن هم برمی‌گردد به قول‌های نامتعارفی که برخی مربیان به تیم‌ها در بدو شکل‌گیری آن می‌دهند.

مربیانِ باسابقه که اصطلاح «لیگ‌باز» را در کشتی یدک می‌کشند، غالباً با وعده قهرمانی به باشگاه استارت می‌زنند، در حالیکه یک تیم در لیگ هر رشته‌ای قهرمان می‌شود و در عین حال که «بودجه» در لیگ برتر کشتی بیشترین تأثیر را در نتیجه پایانی دارد، اما ورزش همیشه دو رو دارد، برد و باخت و عوامل متعددی در کنار بودجه، می‌توانند آن چیزی که روی کاغذ پیش‌بینی می‌شود را قطعی کند.

قول قهرمانی‌ست که وقتی اوضاع وفق مراد پیش نمی‌رود، ورق آخر که انصراف و بیرون کشیدن تیم از مسابقه است را رو می‌کند. به نوعی «فرار رو به جلو»؛ هرچند که در غالب موارد عدم پیش‌بینی برخی موضوعات در آیین‌نامه لیگ و بازدارنده نبودن قوانین و اجرای سلیقه‌ای آن هم دست به دست هم داده تا شاهد انصراف‌های روز آخری و انحلال‌های میانه راه در کشتی باشیم.

میلیاردی شدن قرارداد فرنگی‌کاران اتفاق خوب لیگ پیش رو

لیگ امسال هم با هر تعداد تیمی که قرعه‌کشی شود، که فعلاً عنوان شده ۶ تیم در لیگ آزاد و ۶ تیم در لیگ فرنگی حضور دارند، قطعاً حواشی زیادی خواهد داشت، خصوصاً اینکه در لیگ برتر فرنگی ۳-۴ تیم مدعی از جمله استقلال، بانک شهر و سپاهان و فعلا در لیگ برتر آزاد ۲ تیم بانک شهر و استقلال با بودجه بسیار خوب و تیمی، چون نفت تهران با کادری قوی از جمله علیرضا رضایی، صادق گودرزی، محمد طلایی و... حضور خواهند داشت.

بخشی از حواشی هم به جذابیت لیگ و بخش تبلیغات و رسانه کمک می‌کند، اما انصراف و انحلال طبعا پرونده خوبی برای کشتی، ورزش ملی ایران نخواهد بود.

اتفاق خوب لیگ امسال را قطعاً باید افزایش قرارداد فرنگی‌کاران دانست که با اضافه شدن دو اسپانسر متمول به لیگ اتفاق افتاد. تا فصل قبل، پیشنهادات آنقدر پایین بود که هیچ ملی‌پوش و عنوان‌داری حاضر به عقد قرارداد در لیگ نمی‌شد.

قراردادی تا لیگ قبل، در کشتی فرنگی به یک میلیارد تومان نرسید، اما اینطور که پیداست شاهد افزایش دو تا سه برابری قرارداد‌ها در لیگ برتر فرنگی امسال هستیم و غالب قرارداد‌ها بیش از یک میلیارد تومان و میانگین ۲-۳ میلیارد را شامل شده و احتمالا ملی‌پوشان درجه یک –قهرمان المپیک- قراردادشان به ۵ میلیارد هم برسد.