تانکر ترکرز اعلام کرد: تنها کسانی که انتقال محموله‌های STS (انتقال از یک شناور به شناور دیگر در دریا) را در تنگه هرمز انجام می‌دهند، خود ایرانی‌ها هستند.

به گزارش تابناک، تانکر ترکرز اعلام کرد: تنها کسانی که انتقال محموله‌های STS (انتقال از یک شناور به شناور دیگر در دریا) را در تنگه هرمز انجام می‌دهند، خود ایرانی‌ها هستند.