ادعای تانکر ترکرز درباره انتقال محمولهها در تنگه هرمز
تانکر ترکرز اعلام کرد: تنها کسانی که انتقال محمولههای STS (انتقال از یک شناور به شناور دیگر در دریا) را در تنگه هرمز انجام میدهند، خود ایرانیها هستند.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۵۸| |
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به گزارش تابناک، تانکر ترکرز اعلام کرد: تنها کسانی که انتقال محمولههای STS (انتقال از یک شناور به شناور دیگر در دریا) را در تنگه هرمز انجام میدهند، خود ایرانیها هستند.
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