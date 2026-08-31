به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) در اطلاعیه‌ای جدید درباره عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هشدار داد و اعلام کرد شرکت‌ها و مؤسسات خارجی در صورت پرداخت عوارض یا دریافت برخی خدمات مرتبط با عبور ایمن کشتی‌ها از ایران، ممکن است با خطر تحریم مواجه شوند. آمریکا در این اطلاعیه همچنین از فعالان صنعت کشتیرانی درخواست کرده، پیش از عبور از تنگه هرمز، بررسی‌های بیشتری درباره ارتباط کشتی‌ها با ایران و احتمال پرداخت هزینه برای عبور انجام دهند. این درخواست درحالی مطرح می‌شود که پیش‌تر ترامپ گفته بود، تنگه هرمز در اختیار آمریکا قرار دارد. با این حال، متن اطلاعیه آمریکا حاوی اعلام تصمیم جدیدی برای مسدود کردن تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز نیست و محور اصلی آن، هشدار درباره تبعات تحریمی تعامل با نهاد‌های ایرانی مرتبط با کشتیرانی است.