هشدار ایران به عواقب هرگونه حمله آمریکا
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی نوشت که تهران به هر حمله آمریکا با نیرویی «دهها بار شدیدتر» پاسخ خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۴۵| |
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خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی نوشت که تهران به هر حمله آمریکا با نیرویی «دهها بار شدیدتر» پاسخ خواهد داد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این منبع با اشاره به پاسخ متقابل ایران به تجاوز اخیر آمریکا علیه جزیره لارک افزود که این اقدام نشان داد «هیچ هدفی در منطقه خارج از دسترس تهران نیست.»
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