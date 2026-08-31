تماس تلفنی محرمانه عراقچی با ویتکاف

روزنامه الیوم نوشت: پس از شکست مذاکرات ایران و آمریکا، عمان، پاکستان و قطر در تلاش برای بازگشت دو طرف به یک چارچوب توافق هستند و میانجی ها در تلاش هستند تا امکان شکل گیری یک تفاهم جدید را بررسی کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ روزنامه فرامنطقه‌ای «رأی‌الیوم» در گزارشی اختصاصی مدعی شد پس از شکست مذاکرات تهران و واشنگتن، عمان، پاکستان و قطر در تلاشند با میانجیگری و رایزنی‌های پشت پرده، زمینه بازگشت دو طرف به یک چارچوب توافقی را فراهم کنند؛ تلاشی که به ادعای این رسانه، تماس‌های غیرعلنی میان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا را نیز دربر گرفته است.

رأی‌الیوم نوشت، تحرکات جدید در حالی دنبال می‌شود که دولت دونالد ترامپ فشار‌های اقتصادی علیه ایران را تشدید کرده و تهران نیز بر مدیریت تردد در تنگه هرمز تأکید دارد.

بر اساس این گزارش، پاکستان یکی از کانال‌های اصلی این رایزنی‌هاست. رئیس ستاد ارتش پاکستان پس از گفت‌وگوی تلفنی با ترامپ به تهران سفر کرد؛ سفری که طبق این گزارش، از سوی ناظران به‌عنوان بخشی از تلاش اسلام‌آباد برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن ارزیابی شده است.

عمان و قطر؛ کانال‌های فعال میان تهران و واشنگتن

به نوشته این رسانه، عمان نیز در حال انتقال پیام‌ها میان ایران و آمریکا و بررسی راه‌هایی برای کاهش تنش است. یکی از محور‌های مورد بحث، ترتیبات مربوط به تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، پاکسازی مین‌ها و نحوه مدیریت عبور و مرور دریایی عنوان شده است.

رأی‌الیوم مدعی است این رایزنی‌ها با مشارکت قطر نیز دنبال شده و ویتکاف و تیم او در جریان این تحرکات قرار دارند.

بر اساس این گزارش، کانال ارتباطی میان تهران و واشنگتن تلاش می‌کند دور از فضای رسانه‌ای و بدون ایجاد تنش، امکان شکل‌گیری یک تفاهم جدید را بررسی کند.

بازگشت به «یادداشت تفاهم»؟

مهم‌ترین بخش این تحرکات، به ادعای رأی‌الیوم، تلاش برای احیای چارچوبی موسوم به «یادداشت تفاهم» است؛ چارچوبی که یک دوره ۶۰ روزه را برای اجرای مقدماتی توافق در نظر می‌گیرد و پس از آن، مذاکرات درباره جزئیات نهایی، به‌ویژه پرونده هسته‌ای ایران، ادامه خواهد یافت.

این رسانه به نقل از محافل دیپلماتیک غربی مدعی شده است که در همین چارچوب، تماس‌هایی میان عراقچی و ویتکاف از طریق واسطه‌های عمانی و پاکستانی برقرار شده است.

به نوشته رأی‌الیوم، دو طرف تلاش کرده‌اند این تماس‌ها محرمانه بماند و از فضای رسانه‌ای دور نگه داشته شود. با این حال، جزئیات دقیقی از محتوای این ارتباطات منتشر نشده است.

رأی‌الیوم همچنین مدعی شده است که برخی نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا نیز در جریان این رایزنی‌ها قرار دارند و احتمال دارد در صورت پیشرفت مذاکرات، موضوع توافق جدید به‌صورت رسمی مطرح شود.

تلاش برای مهار تنش در تنگه هرمز

این گزارش در نهایت از تلاش عمان، قطر و پاکستان برای ایجاد مسیری میان تهران و واشنگتن خبر می‌دهد؛ مسیری که علاوه بر پرونده هسته‌ای، مسائل مرتبط با تنگه هرمز و کاهش تنش‌های منطقه‌ای را نیز شامل شود.

بر اساس این روایت، هدف اصلی میانجی‌ها جلوگیری از تشدید بحران و فراهم کردن زمینه بازگشت دو طرف به یک چارچوب توافقی است؛ هرچند هنوز مشخص نیست تهران و واشنگتن تا چه اندازه برای بازگشت به چنین مسیری آمادگی دارند و آیا تلاش‌های پشت پرده می‌تواند به توافقی عملی منجر شود یا خیر.