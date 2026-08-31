رد پیشنهاد تمدید حضور نیروهای آمریکایی در عراق
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق گفت که علی الزیدی، نخست وزیر عراق پیشنهاد حفظ برخی از نیروهای ائتلاف بینالمللی پس از ۳۰ سپتامبر را رد کرد. دولت تحولات منطقهای را زیر نظر دارد و عراق بخشی از نزاع نخواهد بود.
الزیدی پیش از این از پایان ماموریت ائتلاف بین المللی در عراق در تاریخ ۳۰ سپتامبر خبر داده و گفته بود: این یک تاریخ قطعی است.
طبق گزارش خبرگزاری عراقی (واع)، العبودی گفت: دولت به تکمیل اقدامات مربوط به انحصار سلاح ادامه میدهد.
وی افزود: سقف زمانی برای مذاکرات با گروههای عراقی به صورت منظم درحال انجام است. تصمیمات دولت براساس منافع ملی انجام میشود. مذاکرات مثبت است و این پرونده قبل از ۳۰ سپتامبر به پایان میرسد.
العبودی گفت: نخست وزیر طی نیمه نخست سپتامبر به پاریس و برلین سفر خواهد کرد. پرونده امنیتی محور این مذاکرات خواهد بود.
وی گفت: دولت به مقابله با فساد و تعقیب متهمان برای خشکاندن منابع فساد ادامه میدهد.