از سال ۲۰۲۳، اسرائیل یک کارزار تأثیرگذاری دیجیتال میلیارد دلاری برای بازپس‌گیری افکار عمومی آمریکا راه‌اندازی کرده است –، اما این کارزار موفقیتی نداشته است.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، وبسایت تحلیلی «العرب الجدید» در مقاله‌ای نوشته است:

بر اساس مقالهٔ جدیدی که توسط مؤسسهٔ کوئینسی برای ادارهٔ مسئولانهٔ امور کشور منتشر شده است، اسرائیل از سال ۲۰۲۳ بیش از یک میلیارد دلار برای دیپلماسی عمومی هزینه کرده است که شامل بیش از ۱۰۰ میلیون دلار برای عملیات‌های تأثیرگذاری در ایالات متحده می‌شود که بر اساس قانون ثبت عوامل خارجی (FARA) افشا شده است.

هزینه‌های اسرائیل تحت قانون FARA قرار است از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ سه برابر شود و این کشور را در موقعیت بزرگترین هزینه‌کنندهٔ خارجی برای تلاش‌های تأثیرگذاری ثبت‌شده تحت این قانون در سال جاری قرار دهد.

اسرائیل بیش از ۷۰۰ میلیون دلار در بودجهٔ سال ۲۰۲۶ خود برای بهبود تصویر بین‌المللی و جایگاه جهانی خود اختصاص داده است. سال قبل، ۱۵۰ میلیون دلار برای دیپلماسی عمومی در نظر گرفته بود که حدود ۲۰ برابر بیشتر از هزینه‌های قبل از جنگ غزه بود.

نبرد میلیارد دلاری برای قلب‌ها و ذهن‌ها

اسرائیل به طور فزاینده‌ای از اتکای سنتی خود به گروه‌های لابی‌گری قدرتمند آمریکایی مانند کمیتهٔ امور عمومی آمریکا-اسرائیل (AIPAC) فاصله می‌گیرد و به عوامل خارجی، شرکت‌های روابط عمومی، تأثیرگذاران و کارزار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی روی می‌آورد.

هفده شرکت در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تحت قانون FARA برای نمایندگی از منافع اسرائیل ثبت نام کردند. بزرگترین قرارداد، به ارزش ۴۶.۵ میلیون دلار، به شرکت «کلاک تاور ایکس» رسید که توسط برد پاراسکیل، مدیر سابق کمپین ترامپ، تأسیس شده است.

بر اساس افشاگری‌های این شرکت، این شرکت شبکه‌ای از وب‌سایت‌ها را برای تزریق روایت‌های طرفدار اسرائیل به محتوایی که ممکن است برای آموزش مدل‌های زبانی بزرگ استفاده شود، ساخته است تا نحوهٔ شخصیت‌پردازی چت‌بات‌های هوش مصنوعی مانند چت‌جی‌پی‌تی به اسرائیل را شکل دهد.

افشاگری‌های FARA یک کارزار تأثیرگذاری گسترده‌تر را هدف قرار دادن رسانه‌های اجتماعی، جوامع مذهبی و جوانان آمریکایی نشان می‌دهد.

از زمان حملات به رهبری حماس در اکتبر ۲۰۲۳، تل‌آویو هزینه‌های خود را برای تلاش‌های تعامل خارجی متمرکز بر آمریکا به طور قابل توجهی افزایش داده است، از جمله ابتکاراتی برای شکل‌دهی به اطلاعات تولیدشده توسط هوش مصنوعی، بسیج شبکه‌های تأثیرگذار، کارزار‌های پیام‌رسانی انبوه، و تأمین مالی برنامه‌های الهیات مسیحی برای ارتباط با جوامع انجیلی.

بر اساس گزارش مؤسسهٔ کوئینسی، دولت اسرائیل ۱۶۱،۰۰۰ دلار به یوآو دیویس، که حساب اینستاگرامی @jews_of_ny را با نزدیک به ۲۰۰،۰۰۰ دنبال‌کننده اداره می‌کند، و ۹۰۰،۰۰۰ دلار به شرکت «بریجز پارتنرز» برای جبران هزینه‌های بیش از دوازده تأثیرگذار که محتوای طرفدار اسرائیل را ترویج می‌کنند، پرداخت کرده است که هیچ‌کدام به عنوان عوامل خارجی ثبت نشده‌اند.

استفاده از تأثیرگذاران به پیام‌های سیاسی اجازه می‌دهد تا به عنوان دیدگاه‌های شخصی یا محتوای سبک زندگی ارائه شوند، نه به عنوان اظهارات رسمی دولتی.

دالیا شایندلین، تحلیلگر سیاسی و محقق افکار عمومی مستقر در تل‌آویو، در گفت‌و‌گو با «العرب الجدید» اشاره کرد که اسرائیل از لحاظ تاریخی منابعی را برای ساختن تصویر بین‌المللی و دیپلماسی عمومی خود اختصاص داده و به طور پیوسته در شکل‌دهی به ادراکات خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده است.

او کارزار تأثیرگذاری امروزی را بیان مدرن فناورانه‌ای از یک تلاش دیرینه می‌داند که با چشم‌انداز رسانه‌ای متحول شده، تطبیق یافته است.

این نظرسنج می‌گوید: «شرایط جدید است، اما تلاش‌ها جدید نیستند. آنچه تغییر کرده، درک نحوهٔ شکل‌گیری و تأثیرگذاری بر نگرش‌های عمومی است.»

در مرکز استراتژی جدید تأثیرگذاری اسرائیل، شرکت ارتباطات فرانسوی «هاواس مدیا» قرار دارد که از سال ۲۰۲۴ حداقل هفت شرکت مستقر در آمریکا را که تحت FARA ثبت شده‌اند، به عنوان پیمانکار فرعی به کار گرفته است.

از طریق این شرکا، این شرکت ده‌ها میلیون دلار را به سمت کارزار‌هایی هدایت کرده است که حوزه‌های انتخابیه کلیدی را هدف قرار می‌دهند که حمایت از اسرائیل در میان آنها کاهش یافته است، از جمله جوانان آمریکایی، مسیحیان انجیلی و محافظه‌کاران.

این مطالعهٔ تازه منتشر شده گفت که این تلاش‌ها از پیام‌رسانی هدفمند برای گروه‌های سیاسی، مذهبی و جمعیتی مختلف استفاده کرده‌اند و از یک کتاب راهنمای ارتباطات ملی فاصله گرفته‌اند.

در سپتامبر ۲۰۲۵، هاواس یک قرارداد ۳.۲ میلیون دلاری با شرکت بازاریابی مسیحی «شو فیث بای ورکس» برای یک کارزار «جئوفنسینگ» (هدف‌گیری مبتنی بر موقعیت مکانی) امضا کرد که برای ارائه تبلیغات طرفدار اسرائیل به کلیسا‌های آمریکا طراحی شده بود. این ابزار هدف‌گیری مبتنی بر مکان از داده‌های تلفن همراه برای نقشه‌برداری از مخاطبان و تنظیم دسترسی بر اساس موقعیت فیزیکی کاربران استفاده می‌کند.

الی کلیفتون، مشاور ارشد در مؤسسهٔ کوئینسی، به «العرب الجدید» گفت: «این واقعیت که آنها اکنون محافظه‌کاران مسیحی را هدف قرار می‌دهند، بسیار گویای آنچه در حال رخ دادن است، می‌باشد.» او توضیح داد که تلاش اسرائیل برای تقویت حمایت در میان حوزه‌های انتخابیه‌ای که به طور سنتی حامی هستند، نشان‌دهندهٔ نگرانی از دست دادن پشتیبانی این گروه‌هاست.

وی افزود: «آن‌ها در حال دیدن ترک‌هایی در جناح راست هستند که فکر می‌کردند حمایتشان را در آنجا تثبیت کرده‌اند، و این برای آنها بسیار خطرناک است.»

این کارزار نشان‌دهندهٔ آگاهی فزاینده از این است که سیستم‌های هوش مصنوعی به کانال‌های تأثیرگذاری برای دسترسی به اطلاعات و تحلیل‌های سیاسی تبدیل می‌شوند. این عملیات با تلاش برای تأثیرگذاری بر داده‌ها و محتوای استفاده‌شده توسط این سیستم‌ها، به دنبال تأثیر بر نحوهٔ نمایش اسرائیل و سیاست‌های آن به کاربران است.

برای دهه‌ها، نفوذ اسرائیل در واشنگتن به شدت بر اکوسیستمی از گروه‌های مدافع مستقر در آمریکا، اهداکنندگان و متحدان سیاسی، از جمله AIPAC و «مسیحیان متحد برای اسرائیل»، در کنار کانال‌های دیپلماتیک رسمی، متکی بود.

از آنجا که این گروه‌ها توسط آمریکایی‌ها تأمین مالی می‌شوند و به طور رسمی مستقل هستند، از الزامات افشای عوامل خارجی تحت FARA خارج می‌شوند و به اسرائیل این امکان را می‌دهند که بدون مدیریت مستقیم یک عملیات لابی‌گری خارجی، از حمایت سیاسی گسترده بهره‌مند شود.

از AIPAC تا هوش مصنوعی: عصری جدید از نفوذ

کلیفتون استدلال کرد که مدل لابی‌گری اسرائیل که عمدتاً توسط آمریکایی‌ها تأمین مالی و اداره می‌شود، با تغییر چشمگیر افکار عمومی آمریکا در طول دو سال و نیم گذشته، به مرز‌های خود رسیده است.

این کارشناس که بر پول در سیاست و سیاست خارجی آمریکا متمرکز است، به «العرب الجدید» گفت: «اسرائیل دیگر نمی‌تواند به اهداف سیاستی خود در آمریکا از طریق مکانیسم‌هایی که از سال ۱۹۴۸ به آن متکی بوده، دست یابد.»

او استفادهٔ فعلی اسرائیل از ابزار‌های داده‌محور برای ردیابی باور‌ها و گرایش‌های سیاسی آمریکایی‌ها به منظور پیام‌رسانی تطبیقی‌یافته و شکل‌دهی روایت را «تلاشی برای نفوذ و کنترل اجتماعی» توصیف کرد.

همانطور که جنگ غزه چشم‌انداز سیاسی آمریکا را دگرگون کرد و حمایت از اسرائیل را در میان بخش‌هایی از مردم آمریکا فرسایش داد، تل‌آویو استراتژی روابط عمومی خود را گسترش داد و به سمت رویکردی مستقیم‌تر حرکت کرد که بر پیمانکاران و شرکت‌های آمریکایی برای افزایش تلاش‌های نفوذ خود متکی است و به آن امکان می‌دهد پیام‌رسانی را کنترل کند، جمعیت‌های خاصی را هدف قرار دهد و با سرعت و دقت بیشتری عمل کند.

این تغییر استراتژیک نشان‌دهندهٔ دگرگونی عمده‌ای در مدل نفوذ اسرائیل برای شکل‌دهی به افکار عمومی و سیاست‌های آمریکا است و در زمانی رخ می‌دهد که انتقاد فزاینده‌ای از سیاست‌های آن در میان رأی‌دهندگان، قانونگذاران و شخصیت‌های سیاسی آمریکا وجود دارد.

کریگ هولمن، لابی‌گر کنگره برای سازمان «پابلیک سیتیزن»، به «العرب الجدید» گفت: «تصویر اسرائیل به طور غیرقابل اندازه‌گیری، هم در ایالات متحده و هم در سطح جهانی، آسیب دیده است. اکنون سعی در ترمیم خسارات ناشی از بنیامین نتانیاهو دارد.» او معتقد است که تل‌آویو دیگر وزنهٔ سابق خود را در سیاست آمریکا ندارد و این را یک «تغییر عظیم» می‌نامد.

این لابی‌گر تردید دارد که اسرائیل تا زمانی که جنگ غزه ادامه دارد، بتواند تصویر عمومی خود را بازسازی کند و استدلال می‌کند که شهرت اسرائیل در آمریکا به قدری منفی شده است که بودجهٔ مدافعان اسرائیل اغلب از طریق سازمان‌های دیگر برای پنهان کردن منشأ آن هدایت می‌شود.

هولمن اظهار داشت که هزینه‌کرد برای شکل‌دهی به افکار عمومی نه تنها به شدت افزایش یافته، بلکه فراتر از لابی‌گری سنتی به کمک‌های مالی عمدهٔ انتخاباتی و هزینه‌های مستقل در آستانهٔ انتخابات میان‌دوره‌ای امسال گسترش یافته است.

این متخصص لابی‌گری گفت: «اسرائیل اکنون به دنبال تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات است تا صرفاً در مورد منافع مرتبط با اسرائیل از کنگره لابی کند.»

کلیفتون در اشاره به حملهٔ نفوذی جدید در مقیاس انبوه و استقرار بودجه‌های قابل توجه به طور مستقیم در ایالات متحده، اظهار داشت: «این نشانهٔ ناامیدی اسرائیل در این نبرد برای افکار عمومی است.»

این متخصص سیاست خارجی بر کاهش مداوم حمایت از اسرائیل در میان آمریکایی‌ها، در سراسر گروه‌های جمعیتی، با افزایش تعداد افرادی که با اقدامات آن در غزه مخالفند، تأکید کرد.

وی ادامه داد: «بسیاری از آمریکایی‌ها در حال ارتباط دادن رفتار اسرائیل با دلار‌های مالیات‌دهندگان و پشتیبانی دیپلماتیکی هستند که واشنگتن در اختیار متحد دیرینه‌اش قرار می‌دهد» و خاطرنشان کرد که آگاهی عمومی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

شایندلین در مورد تغییر محیط سیاسی در ایالات متحده پس از واکنش جهانی به حملهٔ اسرائیل به غزه بحث کرد و تأکید کرد که اکنون این کشور در میان سطح بی‌سابقه‌ای از خصومت، در حال نبرد برای تصویر خود است.

او به «العرب الجدید» گفت: «تفاوت امروز در زوال تجمعی تصویر اسرائیل است. جنگ ابعاد افراطی به خود گرفته و خطرات بیشتر هستند، زیرا برای اولین بار، نگرش‌ها در آمریکا در حال منفی شدن هستند.»

خیلی کم، خیلی دیر

با این حال، حتی یک کارزار تأثیرگذاری پیچیده و پرهزینه نیز تاکنون نتوانسته است چالش فزاینده برای اجماع دیرینه در مورد حمایت نظامی و دیپلماتیک بی‌قید و شرط آمریکا از اسرائیل را متوقف کند، در حالی که انتقاد از نسل‌کشی آن در غزه و سیاست‌هایش در قبال فلسطینی‌ها در سراسر کنگره و هر دو حزب اصلی سیاسی در حال افزایش است.

همانطور که نیک کلیولند-استاوت، نویسندهٔ مقالهٔ مؤسسهٔ کوئینسی، اشاره کرد، تاکتیک‌های جدید اسرائیل ممکن است چشم‌انداز نفوذ آمریکا را متحول کند، اما نتوانسته است بر «فرسایش حمایت عمومی که توسط سیاست‌های به شدت نامحبوب اسرائیل ایجاد شده است» غلبه کند.

بعید به نظر می‌رسد که هرگونه تلاش برای ترمیم تصویر برای تغییر نگرش‌های عمومی به نفع آن کافی باشد.

شایندلین با استناد به نظرسنجی‌های اخیر، به کاهش مداوم محبوبیت دولت و مردم اسرائیل در میان آمریکایی‌ها، در کنار افزایش همدلی با فلسطینی‌ها اشاره کرد.

داده‌های نظرسنجی گالوپ نشان داد که برای اولین بار، تعداد آمریکایی‌هایی که با فلسطینی‌ها (۴۱%) همدردی می‌کنند، بیشتر از کسانی است که با اسرائیلی‌ها (۳۶%) در مناقشهٔ خاورمیانه همدردی می‌کنند. یک نظرسنجی جولای از مرکز تحقیقات پیو نشان داد که ۶۹٪ نظر نامطلوبی نسبت به دولت اسرائیل دارند.

بر اساس آخرین گزارش کلیولند-استاوت، اسرائیل در تلاشی دیگر برای مقابله با آسیب‌های فزایندهٔ شهرتی، یک کارزار چندمیلیون دلاری را برای تأثیرگذاری بر پاسخ‌های چت‌بات‌های هوش مصنوعی در مورد غزه و اسرائیل تأمین مالی می‌کند.

این عملیات که توسط برد پاراسکیل نظارت می‌شود، از شبکه‌ای از حدود ۱۰۰۰ وب‌سایت، صد‌ها پست وبلاگ و کارزار‌های پیام‌رسانی انبوه استفاده می‌کند که آمریکایی‌ها را به محتوای تأمین‌شده توسط دولت اسرائیل هدایت می‌کند.

شایندلین، کارشناس افکار عمومی، تأکید کرد: «مگر اینکه اسرائیل به طور قابل توجهی سیاست‌های خود را تغییر دهد، بازبینی تصویر آن تقریباً غیرممکن خواهد بود» و افزود که تل‌آویو همچنین از طریق اقدامات توسعه‌طلبانه در سراسر منطقه، به تصویر منفی خود فراتر از غزه و کرانهٔ باختری دامن می‌زند.

کلیفتون نیز ابراز تردید مشابهی کرد: «من نمی‌دانم که آیا راه‌حل روابط عمومی بدون تغییر واقعیت‌های زمینی ناشی از سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل امکان‌پذیر است یا خیر.»