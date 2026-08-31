بررسی سبد معیشت کارگران در شورای عالی کار
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اسعد صالحی، عضو هیأتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور و عضو شورای عالی کار درباره آخرین وضعیت بررسی مزد کارگران اظهار کرد: در آخرین جلسه شورای عالی کار، تشکیل کمیته مزد به تصویب رسید و قرار است این کمیته مستقر شود و موضوع سبد معیشت را بررسی و محاسبه کند.
وی افزود: سبد معیشت باید محاسبه شود تا بر اساس آن درباره افزایش یا بازنگری مزد تصمیمگیری شود.
صالحی درباره رقم سبد معیشت کارگران گفت: فعلاً بررسیهای مربوط به سبد معیشت انجام نشده است و پس از بررسی کمیته مزد، رقم آن اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش هزینههای زندگی و قیمت کالاها اظهار کرد: معیشت تحت فشار است، کالا خیلی گران شده و قدرت خرید کارگر کلاً پایین آمده است.
عضو شورای عالی کار درباره بسته معیشتی یک میلیون تومانی نیز گفت: این مبلغ پاسخگوی نیاز مردم نیست و باید افزایش پیدا کند. وی پیشنهاد کرد که این بسته حداقل دو برابر شود.
صالحی همچنین با اشاره به موضوع بازنگری مزد گفت: در بند آخر مصوبه شورای عالی کار آمده است که مزد در سال دو بار بازنگری شود و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
وی درباره نقش دولت در این زمینه نیز اظهار کرد: دولت باید در این بخش همکاری کند و انتظار داریم دولت برای مهار تورم افسارگسیخته کمک کند.
عضو هیأتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در ادامه با اشاره به شرایط جنگی و تأثیر آن بر بازار کار گفت: شرایط جنگ بر وضعیت کارگران و کارفرمایان تأثیر گذاشته و تعدیل نیرو نیز به وجود آمده است.
صالحی افزود: کارفرمایان همچنین با مشکلاتی از جمله قطعی برق و انرژی مواجه شدهاند که این مسائل نیز بر شرایط تولید و اشتغال تأثیر گذاشته است.