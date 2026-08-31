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بررسی سبد معیشت کارگران در شورای عالی کار

عضو شورای عالی کار با اشاره به تصویب تشکیل کمیته مزد در آخرین جلسه این شورا، از آغاز بررسی سبد معیشت کارگران برای تعیین مبنای بازنگری دستمزد خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۱۷
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اسعد صالحی، عضو هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور و عضو شورای عالی کار درباره آخرین وضعیت بررسی مزد کارگران اظهار کرد: در آخرین جلسه شورای عالی کار، تشکیل کمیته مزد به تصویب رسید و قرار است این کمیته مستقر شود و موضوع سبد معیشت را بررسی و محاسبه کند.

وی افزود: سبد معیشت باید محاسبه شود تا بر اساس آن درباره افزایش یا بازنگری مزد تصمیم‌گیری شود.

صالحی درباره رقم سبد معیشت کارگران گفت: فعلاً بررسی‌های مربوط به سبد معیشت انجام نشده است و پس از بررسی کمیته مزد، رقم آن اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت کالا‌ها اظهار کرد: معیشت تحت فشار است، کالا خیلی گران شده و قدرت خرید کارگر کلاً پایین آمده است.

عضو شورای عالی کار درباره بسته معیشتی یک میلیون تومانی نیز گفت: این مبلغ پاسخگوی نیاز مردم نیست و باید افزایش پیدا کند. وی پیشنهاد کرد که این بسته حداقل دو برابر شود.

صالحی همچنین با اشاره به موضوع بازنگری مزد گفت: در بند آخر مصوبه شورای عالی کار آمده است که مزد در سال دو بار بازنگری شود و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

وی درباره نقش دولت در این زمینه نیز اظهار کرد: دولت باید در این بخش همکاری کند و انتظار داریم دولت برای مهار تورم افسارگسیخته کمک کند.

عضو هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در ادامه با اشاره به شرایط جنگی و تأثیر آن بر بازار کار گفت: شرایط جنگ بر وضعیت کارگران و کارفرمایان تأثیر گذاشته و تعدیل نیرو نیز به وجود آمده است.

صالحی افزود: کارفرمایان همچنین با مشکلاتی از جمله قطعی برق و انرژی مواجه شده‌اند که این مسائل نیز بر شرایط تولید و اشتغال تأثیر گذاشته است.

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برچسب ها
سبد معیشت کارگران شورای عالی کار مزد قطعی برق
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Canada
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۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
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پاسخ
همش فیلم بازی میکنید و دروغ میگید تورم مشخصه حقوق مشخصه خط فقر چقدر شده ۱۶۰ میلیون
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