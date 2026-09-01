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تابناک گزارش می دهد؛

سود ۶۰ برابری دولت از BMW / وقتی هزینه رجیستری از سود اپل سبقت می‌گیرد!

وقتی  کد رجیستری گران‌تر از تکنولوژی تمام می‌شود، یعنی دولت به جای تسهیل تجارت، به شریک اجباری تبدیل شده است که سهمش از همه بیشتر است و تا زمانی که رانت‌های دولتی ادامه داشته باشد تورم پایین آمدنی نیست. 
کد خبر: ۱۳۹۲۳۰۵
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618 بازدید
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۵
تعرفه واردات بی ام و

تصور کنید شرکتی با عظمت BMW، سال‌ها هزینه تحقیق و توسعه می‌دهد تا یک خودرو بسازد و ۴ هزار دلار سود ببرد، اما دولتی که نه پیچ می‌زند و نه مهندسی می‌کند، تنها بابت امضای یک مجوز، ۲۴۰ هزار دلار می‌گیرد! این یعنی ۶۰ برابر سود سازنده در جیب دولت.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که غول‌های صنعتی جهان برای سودهای اندک ریسک می‌کنند، دولت  بدون هیچ ریسک، انبارداری یا خدماتی، سودی خالص‌تر و شیرین‌تر از مدیرعامل اپل و BMW در بازار ایران دارد که به نظر می رسد این دیگر تعرفه نیست، بلکه یک باج‌گیری قانونی است.

کمپانی BMW با تمام عظمت صنعتی و دانش مهندسی از فروش یک دستگاه سری ۷ خود ۴۰۰۰ دلار سود می‌برد، اما در آن سوی مرزها، دولتی که نه در طراحی نقشی داشته و نه در تولید، ۶۰ برابر سازنده تنها بابت «اجازه ورود» به جیب می‌زند و این حکایت سفره‌ای است که به نام حمایت از تولید پهن شده است اما نان آن را فقط ساختار بودجه‌ای دولت می‌خورد.

سود ۶۰ برابری دولت از BMW / وقتی هزینه کد همتا از سود اپل سبقت می‌گیرد!

گرچه تعرفه گمرکی ابزاری برای تنظیم بازار یا حمایت از تولید داخلی است، اما وقتی سود دولت از یک خودرو ۶۰ برابر سود شرکت سازنده (با هزینه‌ تحقیق و توسعه و کارخانه) است، دیگر با «تعرفه» روبرو نیستیم؛ بلکه با استثمار مصرف‌کننده مواجهیم؛ چراکه مصرف‌کننده ایرانی عملاً هزینه خرید ۵ تا ۱۰ دستگاه از این خودرو را پرداخت می‌کند تا بتواند یک دستگاه را خریداری کند .

وقتی کد رجیستری از تکنولوژی اپل گران‌تر می‌شود!

این رویه نادرست متاسفانه در بازار موبایل هم به چشم می خورد؛ به طوری که شرکت اپل برای تولید پیشرفته‌ترین گوشی جهان iPhone 17 Pro Max با زنجیره تأمین پیچیده، حدود ۵۰۰ دلار سود خالص شناسایی می‌کند؛ درحالیکه در کشور تنها بابت ثبت یک کد IMEI در سامانه همتا، ۵۵۰ دلار دریافت می شود و این یعنی دولت بدون هیچ ریسک مالی، هزینه‌ی انبارداری یا خدمات پس از فروش، سودی خالص‌تر و شیرین‌تر از مدیرعامل اپل در بازار ایران دارد.

اما مساله مهم این است که نمی‌توان همزمان از طریق تعرفه و رجیستری و یا تعرفه گمرکی کمرشکن قیمت ها را نجومی کرد و همزمان هم نقش دلسوز طبقه مصرف‌کننده را بازی کرد! 

به نظرمی رسد دولت به جای آنکه نقش تسهیل‌گری در تجارت داشته باشد، بیشتر به یک شریک تبدیل شده که سهمش از همه بیشتر است و این مدل درآمدی، بزرگترین عامل تشدیدکننده تورم در کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی است چراکه این کالاها نه به خاطر ارزش واقعی‌شان، بلکه به خاطر افزایش بی رویه بودجه‌ای دولت از دسترس مردم خارج می شود.

به گزارش تابناک، به نظر می رسد تا زمانی که سود «اجازه دادن» از سود «ساختن» بیشتر باشد، هیچ صنعتی جان نخواهد گرفت و مردم همچنان هزینه سنگین بازیگران پشت دوربین را پرداخت خواهند کرد.

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برچسب ها
هزینه رجیستری موبایل تعرفه واردات بی ام و رجیستری آیفون 17 قیمت آیفون 17 واردات خودرو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
12
0
پاسخ
حقوق قانونی اسمش سود نیست بلکه تنظیم گری است. همه جای دنیا دولت ها برای تنظیم گری از ابزار عوارض و گمرکی استفاده میکنند تا ورود کالا را کنترل کنند. اصلا شاید 1000 برابر سود سازنده باشه اما این مقایسه هیچ ربطی نداره.
مردم چقدر از امکانات یک گوشی لاکچری مثل آیفون سود میبرند؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
0
4
پاسخ
تابناک این بنویس با افزایش قیمت دلار نه تنها دولت از فروش خود دلار سود می بره یکباربه خاطر افزایش قیمت ارزش افروده بالاتر خواهد رفت از اون سود خواهد برد هزینه وام های که بانک های مثل اینده به فراد معلوم حال داده و تراتستی ها که پول این مردم کشیدن بالا رو دولت از خود مردم تامین میکنه
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
0
0
پاسخ
به خاطر اینکه کاغذ A4 گران شده ورقی 10000 ریال شده و چون کاغذ بازی زیاده شده خوب سود بیشتری باید ببرند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
0
2
پاسخ
گرفتن چنین سودی از نظر اسلامی حرام است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
1
3
پاسخ
بعد انتظار دارین اینا کاری به نفع مردم انجام بدن؟
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