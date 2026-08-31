فروش انحصاری بلیت «آرش» در آرتیکت با یک هدیه ویژه
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی «آرتیکت»، این سامانه با عرضه بلیت بزرگترین و متفاوتترین رویداد هنری امسال، فعالیت رسمی خود را در حوزه فروش بلیت رویدادهای فرهنگی و هنری آغاز میکند و فروش بلیت تئاتر-ارکسترال «آرش» بهصورت انحصاری از طریق Articket.shop انجام خواهد شد.
همزمان با آغاز فعالیت رسمی این سامانه، آرتیکت هدیهای معادل ۲۰ درصد مبلغ خرید بلیت را برای تمامی تماشاگران «آرش» در نظر گرفته است. در ابتدا قرار بود این امکان ویژه گروههایی همچون دانشجویان، هنرجویان، معلمان، کادر درمان، اعضا و داوطلبان جمعیت هلالاحمر، آتشنشانان و... باشد، اما دامنه این هدیه گسترش یافت تا همه خریداران بلیت تئاتر - ارکسترال آرش، بدون محدودیت به گروه یا قشر خاص، از آن بهرهمند شوند.
این هدیه از سوی آرتیکت تأمین میشود و به طور مستقیم در مبلغ پرداختی خرید بلیت از این سامانه اعمال خواهد شد
در چینش نهایی ظرفیت قابل فروش، بخش عمده صندلیها به ردههای قیمتی میانی و پایینتر اختصاص یافته است. قیمت پایه بلیتهای «آرش» از زیر یک میلیون تومان آغاز میشود و بالاترین رده قیمتی تنها به تعداد بسیارمحدودی از صندلیهای سالن اختصاص دارد.
همچنین برای سادهتر و سریعتر شدن فرآیند انتخاب بلیت و صندلی، ساختار عرضه بلیتها در ۸ رده قیمتی مشخص تنظیم شده است.
طراحی صحنه «آرش» متناسب با ابعاد ویژه این پروژه انجام شده و استقرار سازهها، تجهیزات، دکور و الزامات اجرایی اثر موجب شده است حدود ۲۰ درصد از ظرفیت صندلیهای سالن از چرخه فروش خارج شود؛ ظرفیتی که بخش قابلتوجهی از صندلیهای VIP سالن را شامل میشود.
گروه سازنده، علیرغم ارزش مادی و قابلتوجه صندلیهای حذف شده، ارتقای استانداردهای اجرایی و خلق تجربهای متفاوت برای تماشاگران را در اولویت قرار داده است.
مدت زمان تئاتر-ارکسترال «آرش» حدود ۱۴۰ دقیقه است و مخاطب با اثری کامل و چندلایه از تئاتر، موسیقی، ارکستر و مجموعهای گسترده از عناصر هنری روبهرو خواهد بود.
«آرش» با سرمایهگذاری بخش خصوصی تولید شده و مجموعهی این تمهیدات، از افزایش سهم ردههای میانی و پایینتر، سادهتر شدن انتخاب صندلی تا هدیه ۲۰ درصدی آرتیکت برای همه خریداران این سامانه، به طور مستقل و با هدف فراهمکردن امکان حضور طیف گستردهتری از مردم در نظر گرفته شده است.
برای گروه سازنده «آرش» و سامانه آرتیکت، مخاطب از ابتدا بخش اصلی این پروژه بوده است.
«آرش» برای مردم روایت میشود و حضور پررنگ مردم، بخش مهم و ماندگار این روایت است.
پیشفروش بلیت تئاتر ـ ارکسترال بزرگ «آرش» از دوشنبه ۹ شهریور، ساعت ۱۴، بهصورت انحصاری از طریق سامانه Articket.shop آغاز خواهد شد.