بازی عجیب برخی رسانهها در زمین دشمن!
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پی انتشار و بازنشر گزارشهایی در بعضی از رسانهها با محور پدیده زاییده از تحریم یعنی تراستیها که در آن با طرح ادعاهایی واهی، محتوای خلاف واقع و جعلی درباره عملکرد وزارت نفت و ارتباط آن با وضع شرکتهای تراستی آمده است، با هدف روشنشدن افکار عمومی توضیحاتی ارائه میدهد.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی وزارت نفت؛ در گزارش یادشده با «درجه بالایی از خیالبافی» درباره اجماع دولت و مجلس شورای اسلامی برای تغییر وزیر نفت و گرفتن تصمیمهایی درباره تراستیها پس از تغییر وزیر نفت، به دلیل عملکرد ضعیف وزارت نفت در نظارت بر این شرکتها مطالبی منتشر شده است؛ روایتی که بهوضوح مغرضانه، جعلی و عاری از حقیقت و در تضاد آشکار با دیدگاههای مراجع و منابع رسمی دولت است.
ازاینرو، به نظر میرسد این خبرسازی در امتداد جریانسازیهای اخیر علیه وزارت نفت، دولت خدمتگزار و نظام جمهوری اسلامی و با مقاصد و اهدافی مشخص و ازجمله تشویش اذهان عمومی و تضعیف اعتماد عمومی به نظام انجام شده باشد.
بااینحال، آنچه در این گزارش مستقیم قابل پاسخگویی از سوی وزارت نفت است، طرح ادعاها و اتهامهایی ازجمله ضعف نظارت وزارت نفت بر تراستیها، حمایت تراستیها از وزیر نفت، فعالشدن بیمحابای تراستیها در دوره وزارت محسن پاکنژاد بدون اهلیتسنجی و راستیآزمایی تخصصی و فنی، سه برابر شدن تعداد تراستیها در دوره اخیر و تداوم مشکل فروش نفت و بازگشت ارز است.
البته این ادعاهای بیپایه و ساختگی، پیش از این بارها از سوی وزارت نفت پاسخ داده شده و از سوی رسانههای مستقل، معتبر و شناختهشده بررسی، روشنگری و شفافسازی شده است.
اینکه پس از گذشت مدتی، بار دیگر چند رسانه بیشناسنامه و کانالهای تلگرامی اجارهای چنین ادعاهایی را تکرار و بازنشر میکند، طبعاً گمانهزنی درباره انگیزههای ضدایرانی و پشتپرده این جریانسازی را تقویت میکند.
فارغ از این ادعاها و خبرسازیها، همانگونه که بارها اعلام شده است، اساس شکلگیری شرکتهای تراستی به سالهای پیش و درنتیجه تشدید تحریمهای اقتصادی علیه کشور بازمیگردد.
در سالهای اخیر و پیش از آغازبهکار دولت چهاردهم، شیوه فعالیت تراستیها و نظارت بر عملکرد آنها تغییر کرده و با هدف اعمال نظارت دقیقتر ذیل شبکه بانکی کشور قرار گرفتهاند. این سازوکار با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت چهاردهم همچنان ادامه یافته است.
بنابراین، طرح این ادعا که شرکتهای تراستی با حمایت وزیر نفت کنونی کشور فعالیت میکنند و تعداد آنها در دوره پاکنژاد چند برابر شده، از اساس «یک دروغ آشکار» است.
در همین زمینه تأکید میشود دیگر نهادهای ذیصلاح نیز مسئولیت نظارت بر تراستیها را به عهده دارند.
به هر روی، باید پذیرفت پدیده تراستی زاییده فضای تحریم است و تنها راهکار موجود در اوضاع کنونی تحریمی برای دادوستد نفت خام، محصولات پتروشیمی و فولادی و دیگر محصولات صادراتی است که بهواسطه آنها ارز وارد کشور میشود.
در اوضاعی که کشور در یکی از دشوارترین مقاطع برای رویارویی با دشمن قرار دارد و رهبر معظم انقلاب و رؤسای قوا بارها بر ضرورت وحدت، همدلی، پرهیز از مناقشههای سیاسی بیهدف و رعایت مصالح کشور تأکید کردهاند، انتظار میرود رسانهها نیز درباره تبعات انتشار مطالب حساس و فاقد سند، بهویژه در حوزه نفت و امنیت اقتصادی، مسئولانه عمل کرده و از بازی در زمین دشمن و خدشه وارد کردن به انسجام و وحدت ملی از طریق خبرسازی و طرح ادعاهای ساختگی با اهداف جریانی و رسانهای پرهیز کنند.
بدیهی است پیگیری و برخورد با رسانههایی از این دست که بهراحتی از اعتبار و جایگاه نهادهای عالی کشور برای منافع جریانی و رسانهای خود هزینه و از آن سوءاستفاده میکنند، به عهده نهادهای نظارتی و امنیتی است.
بااینحال، وزارت نفت نیز با هدف صیانت از اعتبار و جایگاه خود و جلوگیری از هدررفتن تلاشها و مجاهدتهای همکارانی که بهویژه طی یک سال اخیر در خط مقدم جنگ اقتصادی در کنار نیروهای فداکار نظامی قرار داشتهاند، حق پیگیری حقوقی و قضایی موضوع را برای خود محفوظ میداند.
در پایان به این نکته اشاره میشود که وضع عملیات دشوار صادرات نفت خام و چگونگی واردات ارز به کشور بهصورت مستمر و شفاف برای مسئولان نظام و دستگاههای امنیتی و نظارتی گزارش میشود و وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه همواره به تعهدهای خود عمل کرده و هرگونه جوسازی و شیطنت رسانهای در این زمینه را اختلال در فرایندهای اقتصادی بهویژه تأمین ارز و مایحتاج ضروری در کشور تعریف میکند.