صبح امروز دوشنبه، مسعود پزشکیان در نخستین بخش از سفر خود به قرقیزستان به‌منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و نشست شانگهای پلاس، با آقای نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس‌جمهور اسلامی ایران، در نخستین بخش از سفر خود به قرقیزستان به‌منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و نشست شانگهای پلاس، با نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان صبح امروز دوشنبه و در نخستین بخش از سفر خود به قرقیزستان به‌منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و نشست شانگهای پلاس، با آقای نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، طرفین ضمن بررسی آخرین وضعیت روابط دوجانبه، بر ضرورت تقویت و گسترش همکاری‌های مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و هند در حوزه‌های مورد علاقه دو کشور تأکید کردند.