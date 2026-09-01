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آیا مادر شما در طاسی شما مقصر است؟!

الگوی طاسی مردانه یا ریزش موی آندروژنتیک به عوامل ژنتیکی و حساسیت فولیکول های مو به هورمون های آندروژنی، به ویژه دی هیدروتستوسترون (DHT)، ارتباط دارد. این ویژگی فقط از طرف خانواده مادری به ارث نمی رسد و ژن های هر دو طرف خانواده می توانند در آن نقش داشته باشند.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۸۶
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طاسی

 تراشیدن مو تاثیری بر تعداد فولیکول های مو یا سرعت رشد آن ها ندارد. موهای تازه تراشیده شده به دلیل داشتن انتهای صاف، ممکن است در ابتدا ضخیم تر و تیره تر به نظر برسند، اما ضخامت واقعی مو افزایش پیدا نمی کند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران- ریزش مو در مردان بسیار شایع است و الگوی طاسی مردانه بیشتر به ترکیبی از عوامل ژنتیکی و هورمونی مربوط می شود. برخلاف بعضی باورهای قدیمی، تراشیدن مو باعث ضخیم تر شدن یا افزایش رشد آن نمی شود.

ژنتیک، عامل اصلی

الگوی طاسی مردانه یا ریزش موی آندروژنتیک به عوامل ژنتیکی و حساسیت فولیکول های مو به هورمون های آندروژنی، به ویژه دی هیدروتستوسترون (DHT)، ارتباط دارد. این ویژگی فقط از طرف خانواده مادری به ارث نمی رسد و ژن های هر دو طرف خانواده می توانند در آن نقش داشته باشند.

طاسی فقط از طرف مادر به ارث نمی رسد

این تصور که ژن طاسی فقط از مادر منتقل می شود، درست نیست. ژنتیک ریزش موی الگوی مردانه پیچیده است و عوامل ژنتیکی متعددی در آن نقش دارند. به همین دلیل ممکن است مردی حتی بدون داشتن پدر طاس نیز دچار این نوع ریزش مو شود.

تراشیدن مو آن را پرپشت نمی کند

تراشیدن مو تاثیری بر تعداد فولیکول های مو یا سرعت رشد آن ها ندارد. موهای تازه تراشیده شده به دلیل داشتن انتهای صاف، ممکن است در ابتدا ضخیم تر و تیره تر به نظر برسند، اما ضخامت واقعی مو افزایش پیدا نمی کند.

مراقبت نادرست می تواند به مو آسیب بزند

کشیدن مداوم مو، بستن محکم آن و استفاده زیاد از حرارت یا مواد شیمیایی می تواند به ساقه مو آسیب برساند و در برخی موارد باعث ریزش ناشی از کشش شود. شانه کردن معمولی به خودی خود باعث طاسی مردانه نمی شود.

همه محصولات ضد ریزش موثر نیستند

بازار محصولات ضد ریزش مو بسیار گسترده است، اما هر محصولی که وعده توقف ریزش یا رویش مجدد مو می دهد، شواهد علمی کافی ندارد. در الگوی طاسی مردانه، تشخیص زودهنگام و استفاده از درمان های دارای پشتوانه علمی می تواند اهمیت بیشتری داشته باشد.

طاسی به معنی پایان جذابیت نیست

ظاهر افراد به عوامل زیادی وابسته است و پژوهش هایی درباره برداشت افراد از مردان طاس انجام شده است، اما نمی توان از این مطالعات نتیجه گرفت که مردان طاس به طور کلی جذاب تر یا قدرتمندتر هستند. جذابیت موضوعی پیچیده و تا حد زیادی وابسته به سلیقه و شرایط فردی است.

اگر ریزش مو ناگهانی، شدید، تکه ای یا همراه با خارش و التهاب پوست سر است، برای تشخیص علت و انتخاب درمان مناسب با متخصص پوست و مو مشورت کنید.

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