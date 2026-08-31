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افشاگری عراقچی از نقشه نتانیاهو درحمله آمریکابه ایران

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در پستی از فریبکاری و نقش‌آفرینی نتانیاهو برای کشاندن آمریکا به جنگ با ایران پرده برداری کرد.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۷۷
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جنگ ایران و آمریکا

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در پستی، از فریبکاری و نقش‌آفرینی نتانیاهو برای کشاندن آمریکا به جنگ با ایران پرده برداری کرد.

وی نوشته است: نتانیاهو وقتی به زبان عبری صحبت می کنند با افتخار می‌گوید که دولت آمریکا را فریب داده و آن را به نیابت از اسرائیل وارد جنگ با ایران کرده است.

او صراحتاً با خنده و استهزا می‌گوید که چگونه از طریق هزار ساعت حضور رسانه‌ای در شبکه‌های تلویزیونی آمریکا، بر افکار و سیاست آنها تأثیر گذاشته است.

اما وقتی انگلیسی‌ صحبت می کند، او از توان رهبری رئیس‌جمهور آمریکا تمجید می‌کند.

افعی!

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