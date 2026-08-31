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حمله شدید ترامپ به کره جنوبی به خاطر ایران

ترامپ گفت، کره جنوبی حاضر نشده در جنگ آمریکا علیه ایران کمک کند و افزود: «وقتی آنها حاضر نیستند برای شما کاری انجام دهند، نمی‌توانید آدم احمقی باشید و به آنها کمک کنید.»
کد خبر: ۱۳۹۲۲۵۱
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کره جنوبی

 ترامپ در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز گفت کره جنوبی حاضر نشده در جنگ آمریکا علیه ایران کمک کند و افزود: «وقتی آنها حاضر نیستند برای شما کاری انجام دهند، نمی‌توانید آدم احمقی باشید و به آنها کمک کنید.»

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ رئیس دولت تروریستی آمریکا، در واکنش به خودداری کره جنوبی از مشارکت در جنگ آمریکا علیه ایران، تهدید کرد که واشنگتن ممکن است در تعهدات امنیتی و حضور نظامی خود در این کشور تجدیدنظر کند.

ترامپ در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز گفت کره جنوبی حاضر نشده در جنگ آمریکا علیه ایران کمک کند و افزود: «وقتی آنها حاضر نیستند برای شما کاری انجام دهند، نمی‌توانید آدم احمقی باشید و به آنها کمک کنید.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ از کاهش رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی خبر داد. او پیش‌تر این رزمایش‌ها را پرهزینه و «خصمانه» در قبال کره شمالی توصیف کرده و با اشاره به روابط خود با کیم جونگ اون، خواستار کاهش آنها شده بود.

اقدامات اخیر ترامپ نگرانی‌هایی را درباره آینده تعهدات امنیتی آمریکا در شرق آسیا و میزان اتکای متحدان واشنگتن به حمایت نظامی این کشور افزایش داده است.

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ترامپ ایران آمریکا کره جنوبی خبر فوری حمایت نظامی حمایت از ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
2
3
پاسخ
شکر زیادی می خوره . کاری رو شروع کرده تو مونده به بقیه التماس می کنه .
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