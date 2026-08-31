اتهام سنگین روزنامه اصولگرا به پسر پزشکیان

آمریکا و اسرائیل به غنی سازی راضی نیستند، اگر از این هم کوتاه بیاییم دست از سر ما برنمی دارند؛ آن‌ها با ما مشکل تمدنی دارند.

یوسف پزشکیان، فرزند رئیس جمهور، که گاه اظهارنظرهای مجازی اش خبرساز می شود، با بیان این که، آدم عاقل سود و زیان چیزی را می سنجد و بعد تصمیم می گیرد، در یک استوری اینستاگرامی نوشت: حیات ما به غنی سازی وابسته نیست و اگر غنی سازی نکنیم، نمی میریم.

وی همچنین در استوری های دیگری نوشت: مسائل را ناموسی نکنین که هیچ کس نتونه درباره اش حرف بزنه.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ یوسف پزشکیان در استوری دیگری نیز به نوعی جواب اظهارات خودش را داد و نوشت: آمریکا و اسرائیل به غنی سازی راضی نیستند، اگر از این هم کوتاه بیاییم دست از سر ما برنمی دارند؛ آن ها با ما مشکل تمدنی دارند. وی با اشاره به امکان اجماع سازی هسته ای افزود: آژانس بین المللی انرژی هسته ای داریم، چون برای همه دنیا بمب هسته ای مهم است. اما آژانس موشکی نداریم. وی ادامه داد: طبق قوانین حق غنی سازی داریم.



چرا استدلال فرزند رئیس جمهور اشتباه است؟

۱. پاسخ به این سوال در یک جمله این است که فرزند رئیس جمهور تحلیل کاملی از مفهوم بازدارندگی و جنگ اخیر ندارد. لذا بر خلاف آن چه یوسف پزشکیان ادعا کرده اتفاقا حیات ما به غنی سازی مربوط است، چون این سیاست ابهام هسته ای ایران (که پس از جنگ ۱۲ روزه به اجرا درآمد) و عدم اطلاع قطعی دشمن از سرنوشت اورانیوم های ایران بوده که در کنار شکست ابزارهای متعارف نظامی آمریکا فعلا حملات نظامی ترامپ را متوقف کرده، او را مجبور به بازگشت به استفاده از ابزارهای اقتصادی کرده و تا به امروز جلوی او را برای استفاده از ابزارهای غیرمتعارف مثل سلاح هسته ای هم گرفته است.

همان طور که چند روز قبل تاکر کارلسون نیز در گفت و گو با جو کنت رئیس سابق مرکز ملی مقابله با تروریسم آمریکا، مطرح کرد امکان استفاده از سلاح اتمی علیه ایران حتی در ساختار تصمیم‌گیری نظامی آمریکا بررسی و به‌صورت مکتوب در جلسات پنتاگون هم مطرح شده است. جو کنت نیز ضمن تصدیق این موضوع که قبلا توسط افراد دیگری مثل نماینده سابق کنگره مارجری تیلور گرین، این مسئله مطرح شده بود، گفت: آخرین و تنها باری که آمریکا از سلاح هسته‌ای استفاده کرد، زمانی بود که رهبران آمریکا به این جمع‌بندی رسیدند هزینه حمله زمینی به ژاپن بیش از حد سنگین خواهد بود.

از نگاه او، در آن زمان نیز تصمیم‌گیران میان حمله زمینی و استفاده از بمب هسته‌ای قرار گرفته بودند و در نهایت گزینه دوم را انتخاب کردند. کنت گفت به همین دلیل تصور این که چنین محاسبه‌ای هرگز دوباره تکرار نخواهد شد، ساده‌انگارانه است. با این اوصاف می توان نتیجه گرفت که تداوم غنی سازی و حداقل حفظ زمان کوتاه گریز هسته ای گرچه برای ایران بازدارندگی هسته ای نخواهد داشت، اما حداقل روی کاغذ می تواند امکان

تغییر دکترین هسته ای در صورت حمله اتمی یا حتی ساخت بمب های کثیف و امکان پاسخ دوم دردناک را برای ایران زنده نگه دارد و موجب بازنگری دشمن در محاسباتش شود.

۲. موضوع مهم بعدی به بخشی از اظهارات یوسف پزشکیان برمی گردد که می گوید مسئله را ناموسی نکنیم. این ادعا هم از ناتوانی او در تحلیل مسائل ناشی می شود. همان طور که گفته شد حفظ غنی سازی یک مسئله تک بعدی نیست که منطق اقتصادی با محاسبه سود و زیان مادی صرف برای نگه داشتن یا نداشتن آن دخیل باشد؛ بلکه مسئله ای پیچیده است که مستقیما بر امنیت ملی و میزان بازدارندگی کشور اثر دارد. اتفاقا همان طور که رهبر شهید سال ها قبل در یک سخنرانی مطرح کردند جمهوری اسلامی درباره مسائل ناموسی یا مسائل نظامی اتفاقا مذاکره نمی کند. بدیهی است که اگر فرزند محترم رئیس جمهور که عنوان مشاور رسانه ای رئیس دفتر ریاست جمهوری را هم یدک می کشد، پیش از نگارش نظراتش کمی هم به رصد رسانه ها بپردازد و ببیند که سوژه این روزها اتفاقا امکان حمله اتمی به ایران است؛ از گفتن اظهارات این چنینی که مبتنی بر هیچ گونه منطق و منافع ملی استوار نیستند، دست می کشد.

3. موضوع بعدی در جایی است که او به نوعی پاسخ اظهارات خودش را می دهد. جالب آن که خود او می گوید آمریکا و اسرائیل به توقف غنی سازی راضی نیستند و با ما مشکل تمدنی دارند. بابت فهم این موضوع باید به یوسف پزشکیان آفرین گفت؛ به ویژه که متاسفانه هنوز افرادی مثل معاون اجرایی رئیس جمهور از درک همین موضوع عاجزند. البته باید از فرزند رئیس جمهور سوال کرد که اگر این چنین است که شما می گویید و آن ها با ما مشکل تمدنی دارند، پس چرا حرف دشمن را تکرار می کنید؟