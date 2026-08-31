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خزانه دلاری بانک مرکزی پُر شد

اطلاعات رسیده از وزارت نفت مشخص کرد، سهم بانک مرکزی از دلار نفتی برای مردادماه به طور کامل پرداخت شده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۳۶
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بانک مرکزی

سهم بانک مرکزی از درآمدهای نفتی مردادماه به‌طور کامل وصول شده و مجموع ارز نفتی دریافت‌شده در پنج ماه نخست سال، از ۷.۵ میلیارد دلار عبور کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اطلاعات رسیده از وزارت نفت مشخص کرد، سهم بانک مرکزی از دلار نفتی برای مردادماه به طور کامل پرداخت شده است.

پیشتر در طول 4 ماه اول سال 7.5 میلیارد دلار ارز نفتی برای بانک مرکزی وصول شده بود که 1.5 برابر مدت مشابه سال گذشته است.

همزمان با افزایش قیمت و میزان فروش نفت ایران، دسترسی بانک مرکزی به دلار نفتی تسهیل شده و پیش‌بینی می‌شود بدون رفع محاصره آمریکا این روند تا دی ماه ادامه داشته باشد.

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