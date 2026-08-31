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بیانیه وزارت خارجه درباره حمله نظامی آمریکا به لارک

در واکنش به این تجاوز نظامی و طبق حق ذاتی دفاع مشروع، نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی پایگاه‌های نظامی آمریکا واقع در کشور اردن را که مبدأ و پشتیبان تجاوز نظامی آمریکا علیه کیان ایران بود، مورد ضربات دفاعی و کوبنده خود قرار دادند.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۳۱
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وزارت امور خارجه درباره تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا به لارک و پاسخ دفاعی ایران با صدور بیانیه ای واکنش نشان داد.

به گزارش تابناک؛ در این بیانیه که صبح دوشنبه منتشر شد، آمده است: ارتش تروریستی آمریکا در شامگاه یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ بار دیگر با نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، به بخش‌هایی از جزیره لارک حمله کرد که بر اثر آن چند تن از مدافعان غیور میهن و هموطنان عزیزمان شهید و مجروح شدند و خساراتی به دارایی‌های عمومی و خصوصی وارد آمد.

در واکنش به این تجاوز نظامی و طبق حق ذاتی دفاع مشروع، نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی پایگاه‌های نظامی آمریکا واقع در کشور اردن را که مبدأ و پشتیبان تجاوز نظامی آمریکا علیه کیان ایران بود، مورد ضربات دفاعی و کوبنده خود قرار دادند.

وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن شدید تجاوز نظامی آمریکا به لارک، که نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل است، مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل را برای ایفای مسئولیت‌هایشان جهت پاسداشت صلح و امنیت بین‌المللی و پاسخگو کردن طرف متجاوز یادآور می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران به دبیر کل سازمان ملل، رئیس شورای امنیت و کلیه دولت‌هایی که مراتب نگرانی خود را از ادامه ناامنی در خلیج فارس و تنگه هرمز ابراز کرده‌اند یادآور می‌شود که تنها عامل ناامن‌شدن مسیر کشتیرانی در منطقه، اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است که با حمله به ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) شروع شد و در ۶ ماه گذشته به اشکال مختلف از جمله محاصره دریایی و سایر اقدامات تحریک‌آمیز و مداخله‌جویانه ادامه یافته است.

وزارت امور خارجه تاکید می‌کند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع تردید نخواهند کرد و به نحو مقتضی به هر تجاوز نظامی دشمن قاطعانه پاسخ خواهند داد.

بدیهی است مسئولیت کامل پیامدهای اقدامات تجاوزکارانه جدید آمریکا و تداوم محاصره دریایی و جنگ اقتصادی علیه ایران، متوجه رژیم آمریکا و کلیه طرف‌هایی است که به هر نحوی در تدارک و اجرای اقدامات غیرقانونی و متخلفانه آمریکا همدستی و مشارکت می‌کنند.

بیانیه وزارت خارجه درباره حمله نظامی آمریکا به لارک

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بیانیه وزارت امور خارجه حمله آمریکا به ایران شورای عالی امنیت ملی خبر فوری
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