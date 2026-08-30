صدر اعظم آلمان: باید به پایان جنگ با ایران کمک کنیم
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان شامگاه یکشنبه با حضور در برنامه «سامر اینترویو» از شبکه خبری ایآردی آلمان عنوان کرد: نمیتوان در آلمان با یارانه، قیمت ۱۰۰ دلاری نفت را جبران کرد. سیاست باید به اندازهای صادق باشد که این را به مردم بگوید و ما نمیتوانیم این کار را بکنیم.
صدراعظم آلمان در ادامه ادعا کرد: کاری که میتوانیم انجام دهیم، این است که مثلا تمام تلاش خود رابه همراه شرکای اروپاییمان به کار گیریم تا به پایان جنگ کمک و اطمینان حاصل کنیم که تنگه هرمز دوباره باز شود.
مرتس در ادامه افزود: بازگشایی تنگه هرمز به این معناست که بلافاصله شاهد کاهش قیمتها در بازارهای انرژی از جمله در آلمان خواهیم بود.
لازم به ذکر است، کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ویژهبرنامه هفته وحدت درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز اظهار کرد: ایران برای بازگشایی تنگه هرمز عجله ای ندارد و همچنان به اقدامات دفاعی و مقابله با تهدیدات ادامه خواهد داد.
صدراعظم آلمان در بخشی دیگر از این مصاحبه با اشاره به میزان پایین محبوبیت خود که در نظرسنجیهای متعدد مشهود است، گفت: من باید تصمیماتی بگیرم که باید سالها پیش اگر نگوییم دههها پیش، میگرفتیم. فقط به سیستمهای تامین اجتماعی خود نگاه کنید. به عنوان مثال، سیستم بازنشستگی با توجه به روندهای جمعیتی دیگر به شکل فعلی خود پایدار نیست.
وی افزود: کسی که از یک کشور میخواهد تغییر را بپذیرد، طبیعتا در ابتدا محبوب نیست. البته من به نظرسنجیها نگاه و به آنها توجه میکنم، اما آنها معیاری برای قضاوت در مورد سیاستهای من نیستند.