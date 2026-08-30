افشای جزئیات تجارت ترامپ در بحبوحه جنگ با ایران

رئیس جمهور آمریکا همزمان با جنگ وحشیانه علیه ایران به خرید و فروش سهام و کسب درآمد پرداخته است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، اسناد مالی افشا شده نشان می‌دهد که ترامپ در حالی که نظارت بر جنگ علیه ایران را بر عهده داشته است، به خرید و فروش سهام شرکت‌های نفت و گاز طبیعی ادامه داده است.

طبق تازه‌ترین داده‌ها، ترامپ سهام نفت و گاز به ارزش صدها هزار دلار خرید و فروش کرده است.

ترامپ دارای سبد سرمایه‌گذاری گسترده‌ای با دارایی در هر ۱۱ بخش اقتصادی است . در سه ماههٔ اول سال، ترامپ ۳۶۰۰ معامله سهام یا اوراق بهادار به ارزش کلی بین ۲۱۲ تا ۶۹۵ میلیون دلار انجام داده است.