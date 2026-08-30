ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

افشای جزئیات تجارت ترامپ در بحبوحه جنگ با ایران

رئیس جمهور آمریکا همزمان با جنگ وحشیانه علیه ایران به خرید و فروش سهام و کسب درآمد پرداخته است.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۷۷
| |
1511 بازدید
ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، اسناد مالی افشا شده نشان می‌دهد که ترامپ در حالی که نظارت بر جنگ علیه ایران را بر عهده داشته است، به خرید و فروش سهام شرکت‌های نفت و گاز طبیعی ادامه داده است.

طبق تازه‌ترین داده‌ها، ترامپ سهام نفت و گاز به ارزش صدها هزار دلار خرید و فروش کرده است.

ترامپ دارای سبد سرمایه‌گذاری گسترده‌ای با دارایی در هر ۱۱ بخش اقتصادی است . در سه ماههٔ اول سال، ترامپ ۳۶۰۰ معامله سهام یا اوراق بهادار به ارزش کلی بین ۲۱۲ تا ۶۹۵ میلیون دلار انجام داده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ ایران جنگ تجارت خرید و فروش سهام بازار نفت سرمایه گذاری تنگه هرمز
خورشید دوگانه ربیع‌الاول؛ روزی که دو نور در تاریخ طلوع کردند/ بهانه‌ای برای دوباره «ما» شدن
آخرین کتابی که رئیس جمهور خوانده، چه می گوید؟
وقتی جنگ علیه ایران به گلوی اقتصاد آمریکا می‌رسد/ جنگ بعدی ایران و آمریکا کِی فرا می رسد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای جدید ترامپ درباره نفت ونزوئلا
دروغ‌های ترامپ درباره تنگه هرمز رسوا شد
تکرار توهمات ترامپ: کنترل کامل تنگه هرمز!
ترامپ: از شیوه مذاکره ایران، کلافه شده‌ام!
ایران تا پایان کامل جنگ، تنگه هرمز را باز نخواهد کرد
آیا هرمز سرنوشت آمریکا را به بریتانیا تبدیل می‌کند؟!
وب گردی
پرشین هتل
تصاویر آخرالزمانی تازه از مرز چین و نپال
تکرار سخنرانی آیت الله مطهری توسط داریوش اقبالی را ببینید
قرص نجات‌بخش رنگ پوست برای مبتلایان پیسی
ویدیوی دستیار قالیباف پس از بی‌غیرت خوانده شدن توسط کیهان
عوارض و فواید مصرف گوجه فرنگی
خون‌خواه رهبرم؛ اما پوشک بچه شده 860 هزار تومن!
کدام خوراکی‌ها جایگزین دارو می‌شوند؟
اگر می‌دانستم آمریکا می‌خواهد رهبرمان را شهید کند، دست از غنی سازی برمی‌داشتم!
وقوع ماه‌گرفتگی بامداد جمعه / زمان و مدت رصد در ایران
واژگونی مرگبار پژو پارس در جاده علویجه
چه چیزهایی را با معده خالی نخوریم یا کمتر بخوریم؟
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند
بازگشت نامجو به ایران؛ فصل تازه‌ای برای هنرمندان مهاجر
پزشکیان: از ۱۳ نفر از اعضای شعام ۱۲ نفر موافق تفاهم‌نامه بودند/نرخ سهمیه سوم بنزین باید ۱۰ هزار تومان باشد
رهبر معظم انقلاب: گاهی بیان صادقانه ضعف‌ها کمک به دشمن است/هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد ممنوع است
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۱۰۶ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۹ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۷ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۷ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۷ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۵۵ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۱ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ نسخه ناترازی یا جرقه گرانی؟ / زندیان: بنزین را نمی‌توان فقط با یک عدد سنجید  (۳۹ نظر)
بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ آغاز اصلاح مصرف یا نرخ‌بازی تازه‌!  (۳۷ نظر)
آقای قائم‌پناه! غنی‌سازی را قربانی نکنید؛ رهبری برای همین حق به شهادت رسیدند  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005qAT
tabnak.ir/005qAT