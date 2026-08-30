آتشسوزی گسترده یک واحد تجاری در یاسوج
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت:آتشسوزی گسترده در یک سوله نگهداری مواد غذایی و بهداشتی واقع در محله «سرآبتاوه» از مناطق پرجمعیت الحاقی به شهر یاسوج مهار شد.
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به گزارش تابناک، منوچهر محمدی عصر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این آتشسوزی که صبح امروز هشتم شهریور ماه آغاز شده بود پس از پنج ساعت تلاش امدادگران مهار شد.
وی بیان کرد: تیمهای واکنش سریع آتشنشانی شهر یاسوج متشکل از ۳۰امدادگر و ۶دستگاه خودروی اطفای حریق در کمترین زمان ممکن برای مهار آتش به این منطقه اعزام شدند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: با توجه به قرار داشتن این سوله در منطقهای تجاری و مسکونی تیمهای امدادی هلالاحمر و شرکتهای پخش فرآوردههای نفتی،آب و برق به عنوان پشتیبان به منطقه اعزام شدند.
وی عنوان کرد: علت این حادثه از سوی کارشناسان در حال بررسی است.
محله «سرآبتاوه» از مناطق پرجمعیت الحاقی به شهر یاسوج که به تازگی ملحق شد.
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