ادای احترام نماینده مجلس مکزیک به مقاومت مردم ایران

نماینده مجلس نمایندگان مکزیک در مراسم رونمایی از کتابش با عنوان «فیدل در تخیل مکزیکی» با ادای احترام به جمهوری اسلامی ایران، از همبستگی ملت‌های مقاوم و مبارز جهان سخن گفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایزنا، مراسم رونمایی از دومین چاپ کتاب «فیدل در تخیل مکزیکی» با حضور نمایندگان مجلس، سفیر کوبا در مکزیک، همچنین سفرا و دیپلمات‌های ایران، نیکاراگوئه، ونزوئلا، چین، فلسطین و ویتنام و شخصیت‌های فرهنگی در مجلس نمایندگان مکزیک برگزار شد.

در این مراسم، نویسنده کتاب «ماریا مگدالنا روسالس کروس»، نماینده گروه پارلمانی حزب حاکم «مورنا»، در سخنانی ضمن ادای احترام به جمهوری اسلامی ایران و ملت‌های مبارز جهان، به نقش و میراث فیدل کاسترو در تحولات آمریکای لاتین و جنبش‌های آزادی‌بخش اشاره کرد.

وی در بخشی از سخنان خود گفت: به جمهوری اسلامی ایران ادای احترام می‌کنم؛ کشوری که تحولات آمریکای لاتین و آنچه فیدل با اندیشه و عمل خود دگرگون کرد را دنبال می‌کرد.

این نماینده مکزیکی همچنین با اشاره به نیکاراگوئه، ویتنام و فلسطین، از آنچه مبارزه ملت‌ها در برابر سلطه‌طلبی و فشار قدرت‌های بزرگ خواند، سخن گفت و از حضور نمایندگان ملت‌های شجاع و ملت‌هایی که مقاومت می‌کنند در این مراسم قدردانی کرد.

«روسالس کروس» در ادامه با اشاره به میراث رهبر انقلاب کوبا، مقاومت، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها را از مهم‌ترین آموزه‌های فیدل کاسترو دانست.

وی با تأکید بر ضرورت مقابله با فقر و نابرابری‌های گسترده، گفت ملت‌ها باید ضمن دفاع از حاکمیت و استقلال خود، در برابر آنچه وی «سوءاستفاده و سلطه‌طلبی امپریالیستی» خواند، ایستادگی کنند.

کتابی درباره فیدل و پیوند تاریخی او با مکزیک

این مراسم به مناسبت رونمایی از دومین چاپ کتاب «فیدل در تخیل مکزیکی» برگزار شد؛ اثری که مجموعه‌ای از خاطرات، روایت‌ها و شهادت‌ها درباره ابعاد مختلف شخصیت فیدل کاسترو و روابط تاریخی، سیاسی و فرهنگی وی با مکزیک را گردآوری کرده است.

دومین چاپ این کتاب، همزمان با برنامه‌های بزرگداشت صدمین سالگرد تولد فیدل کاسترو منتشر شده و در آن، روایت‌هایی از هنرمندان، عکاسان و شخصیت‌های مکزیکی و کوبایی درباره رهبر انقلاب کوبا ارائه شده است.

به گفته روسالس کروس، انتشار جدید این اثر حاصل فعالیت گروهی است که در مجلس نمایندگان مکزیک با عنوان گروه برادری کوبا ـ مکزیک در شصت‌وششمین دوره قانونگذاری تشکیل شده است.

وی در سخنان خود تأکید کرد که این گروه فراتر از یک گروه دوستی پارلمانی، نمادی از پیوند و برادری میان دو ملت است و بر حفظ میراث تاریخی انقلاب کوبا و فیدل کاسترو تأکید دارد.

تأکید سفیر کوبا بر پیوند تاریخی مکزیک و فیدل

در ادامه مراسم، «اوجنیو مارتینس انریکس»، سفیر کوبا در مکزیک نیز با اشاره به جایگاه ویژه مکزیک در زندگی و اندیشه فیدل کاسترو، از انتشار دوم کتاب «فیدل در تخیل مکزیکی» استقبال کرد.

وی با اشاره به خاطرات و روایت‌های گردآوری‌شده در این اثر، آن را مجموعه‌ای ارزشمند برای شناخت رابطه عمیق فیدل کاسترو با مکزیک و نگاه مردم این کشور به رهبر انقلاب کوبا توصیف کرد.

در این مراسم، سخنرانان همچنین بر اهمیت همبستگی میان ملت‌ها، دفاع از استقلال و حاکمیت کشورها و حفظ حافظه تاریخی جنبش‌های آزادی‌بخش تأکید کردند.