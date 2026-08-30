ادعای جدید ترامپ درباره نفت ونزوئلا

در شرایطی که به خاطر انسداد تنگه هرمز، ذخایر راهبردی نفت آمریکا تحت فشار است، رئیس‌جمهوری این کشور مدعی شد که این ذخایر را با نفت ونزوئلا پر خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی اعلام کرد: ذخایر استراتژیک نفت آمریکا را با نفت ونزوئلا پر خواهیم کرد.

پیشتر، رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی پیرامون تحولات جدید در حوزه انرژی، از نهایی شدن توافقی بزرگ میان آمریکا و ونزوئلا خبر داده و گفته بود که وزرای امور خارجه و جنگ این کشور موفق شده‌اند تضمین‌های لازم را جهت دسترسی به ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا فراهم کنند.

وی مدعی فراهم شدن امکان دسترسی به بیش از ۶۵ میلیارد بشکه ذخایر نفت این کشور شده و تأکید کرده بود که این توافق بزرگترین معامله نفتی در تاریخ جهان خواهد بود.

ترامپ با اشاره به حجم این توافق، تصریح کرده بود: ما همین حالا با ونزوئلا معامله‌ای انجام داده‌ایم که بزرگترین معامله نفتی تاریخ جهان محسوب می‌شود. این توافق تاریخی، ذخایر نفت ما را به طور قابل توجهی افزایش داده و بیش از دو برابر خواهد کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه با اشاره به پیامدهای اقتصادی این اقدام برای شهروندان خود، ادعا کرده بود که این توافق در بلندمدت منجر به کاهش چشمگیر قیمت سوخت برای تمامی آمریکایی‌ها خواهد شد.