سخنگوی القسام، شاخه نظامی جنبش حماس در اولین سالروز شهادت ابو عبیده، سخنگوی سابق خود تاکید کرد که نیروهای القسام به راه ابوعبیده ادامه خواهند داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، گردان‌های القسام امروز یکشنبه به مناسبت اولین سالروز شهادت ابو عبیده اعلام کرد، یک سال از درگذشت سخنگوی ملت و نماد مقاومت و اولین سخنگوی گردان‌های القسام گذشت.

ابوعبیده سخنگوی القسام تاکید کرد سخنان ابو عبیده هنوز در همه جا طنین‌انداز است و یاد او همچنان الهام‌بخش نسل‌ها خواهد بود و چفیه او نیز نمادی برای آزادی‌خواهان سراسر جهان است.

همچنین سخنگوی القسام در توصیف او اعلام کرد ابوعبیده به لطف خدا یک مکتب رسانه‌ای کامل و مردی با درایت و بصیرت بود.

شاخه نظامی حماس در ادامه بیانیه خود نیز تاکید کرد اگرچه جسم او از میان رفته اما میراث او باقی خواهد ماند و برادرانش اجازه نخواهند داد پرچم زمین بیفتد، ما با یاری خدا پس از او راهش را تا پیروزی و آزادی ادامه خواهیم داد.