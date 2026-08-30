ترامپ مدعی شد «نظرسنجی‌های جعلی» مورد استفاده رسانه‌های آمریکا از کنترل خارج شده‌اند و باید با آنها برخورد شود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» به شدت از رسانه‌های این کشور انتقاد کرد و مدعی شد «نظرسنجی‌های جعلی» مورد استفاده رسانه‌های آمریکا از کنترل خارج شده‌اند و باید با آنها برخورد شود.

ترامپ در این پیام، «کریستن ولکر»، مجری برنامه «میت دِ پرس» شبکه ان‌بی‌سی، را نیز هدف حملات خود قرار داد.

او در واکنش به اظهارات ولکر درباره عملکرد متفاوت او در حمایت از نامزد‌های انتخاباتی، مدعی شد کارنامه‌اش در حمایت از نامزد‌های جمهوری‌خواه بسیار موفق بوده است.

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به آمار منتشرشده درباره انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۲۶ مدعی شد از میان ۲۴۳ نامزدی که از آنها حمایت کرده، ۲۳۹ نفر پیروز شده‌اند؛ آماری که به گفته او معادل موفقیت ۹۸.۳۵ درصدی است.

ترامپ همچنین مدعی شد میزان موفقیت حمایت‌های او از نامزد‌های مجلس نمایندگان آمریکا ۹۸ درصد و از نامزد‌های سنا ۱۰۰ درصد بوده است.

وی با انتقاد از پوشش رسانه‌ای این پیروزی‌ها، گفت برخی رسانه‌های جریان چپ تلاش می‌کنند کارنامه انتخاباتی او را کم‌اهمیت جلوه دهند و حتی میزان موفقیت ۹۹ درصدی او در حمایت از نامزد‌ها را «نتیجه‌ای متفاوت» یا «چندان خوب» توصیف کنند.

ترامپ در ادامه به «دارلین گراهام» و «مایک مازی» اشاره کرد و گفت پیروزی نامزد‌های مورد حمایت او در انتخابات سنا نشان‌دهنده موفقیت کامل حمایت‌های انتخاباتی وی است.

او همچنین مدعی شد نامزد دیگری که به گفته او در تمام نظرسنجی‌ها عقب بود، پس از حمایت ترامپ پیروز شد، اما رسانه‌ها این پیروزی را نیز به‌طور شایسته پوشش ندادند.

ترامپ در بخش دیگری از این پیام، کریستن ولکر را به دلیل آنچه «اظهارات عمداً نادرست» خواند، به گزارش او به کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا و درخواست برای «توبیخ یا مجازات» وی تهدید کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از «برندن کار»، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال، خواست آنچه را «تهدید علیه کشور» خواند، جدی بگیرد.

ترامپ در پایان با انتقاد شدید از رسانه‌های آمریکایی گفت: «رسانه‌ها مایه ننگ کشور ما هستند» و بار دیگر رسانه‌های جریان چپ را به تلاش برای تخریب هر آنچه مرتبط با «ترامپ» است، متهم کرد.

در پایان این پیام، کارنامه حمایت انتخاباتی ترامپ در انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان ۲۰۲۶ نیز منتشر شده است. بر اساس آن‌چه در این نمودار ادعا شده است، از ۲۴۳ نامزد مورد حمایت ترامپ، ۲۳۹ نفر پیروز شده‌اند؛ ۲۱۵ نفر از ۲۱۹ نامزد مورد حمایت او در مجلس نمایندگان و هر ۲۴ نامزد مورد حمایت وی در انتخابات سنا به پیروزی رسیده‌اند.

ترامپ طی ماه‌های اخیر بار‌ها رسانه‌های آمریکایی را به انتشار اخبار «جعلی»، جانبداری و تلاش برای تخریب دولتش متهم کرده است. او در ژوئن ۲۰۲۶ نیز پس از یک مصاحبه جنجالی با کریستن ولکر، مجری شبکه ان‌بی‌سی، این شبکه را «یک رسانه یک‌طرفه و فاسد» خواند و در میانه گفت‌و‌گو از ادامه مصاحبه خودداری کرد.

خشم ترامپ از رسانه‌های آمریکا در شرایطی مطرح شده است که جنگ ایران به یکی از عوامل تهدیدکننده موقعیت جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تبدیل شده است. شماری از تحلیلگران و رسانه‌های آمریکایی هشدار داده‌اند که تداوم جنگ و تبعات اقتصادی آن می‌تواند به دموکرات‌ها برای بازپس‌گیری کنترل مجلس نمایندگان، سنا یا هر دو مجلس کمک کند.