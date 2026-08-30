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تاکر کارلسون: ترامپ باید فوراً برکنار شود!

کارلسون گفت: «از همان لحظه‌ای که هر رئیس‌جمهوری به‌طور جدی استفاده نخست از سلاح‌های هسته‌ای را مدنظر قرار دهد، آن فرد باید فوراً از سمت خود برکنار شود؛ چون این باید خط قرمز باشد؛ نابودی تمام بشریت با یک حمله هسته‌ای.»
کد خبر: ۱۳۹۲۱۵۶
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ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «تاکر کارلسون» در تازه‌ترین اظهارات خود با انتقاد از عملکرد دونالد ترامپ تصریح کرد که حتی مطرح کردن و در نظر گرفتن چنین احتمالی نیز باید رئیس‌جمهور را فاقد صلاحیت ادامه فعالیت در این سمت کند.

کارلسون گفت: «از همان لحظه‌ای که هر رئیس‌جمهوری به‌طور جدی استفاده نخست از سلاح‌های هسته‌ای را مدنظر قرار دهد، آن فرد باید فوراً از سمت خود برکنار شود؛ چون این باید خط قرمز باشد؛ نابودی تمام بشریت با یک حمله هسته‌ای.»

کارلسون این اظهارات را در جریان گفت‌وگویی با «جو کنت»، مدیر سابق مرکز ملی مقابله با تروریسم آمریکا، مطرح کرد؛ کنت، اوایل سال جاری میلادی در اعتراض به جنگ با ایران از سمت خود استعفا داده بود.

کارلسون که یادآوری کرد با هر دو تلاش برای استیضاح ترامپ در نخستین دوره ریاست‌جمهوری او به‌شدت مخالف بوده است، این پرسش را مطرح کرد که چرا همین معیار نباید در مورد رئیس‌جمهوری که در حال بررسی حمله نخست اتمی است نیز اعمال شود.

او گفت: «چرا تلاشی برای برکناری او از سمتش، همین حالا و فوراً، صورت نمی‌گیرد؟ هر کسی که حتی چنین حرف‌هایی را از سوی یکی از زیردستان یا کارکنانش تحمل کند، اساساً صلاحیت ادامه کار را ندارد.»

اظهارات کارلسون در شرایطی مطرح شده که او درباره رویکرد دولت ترامپ در قبال ایران و همچنین راهبرد هسته‌ای در حال تدوین در پنتاگون ابراز نگرانی کرده است.

اوایل ماه جاری میلادی، «الِبریج کلبی»، معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاستگذاری، در یک کنفرانس گفت مقام‌های آمریکایی در حال بررسی ارائه «گزینه‌های هسته‌ای معتبر و منطقی» به رئیس‌جمهور و «پیت هگزث»، وزیر جنگ آمریکا، هستند.

کنت نیز گفت نگران است که اگر گزینه‌های نظامی متعارف نتوانند به نتیجه‌ای که ترامپ در قبال ایران می‌خواهد منجر شوند، دولت آمریکا به چه گزینه‌ای روی بیاورد.

او گفت: «فکر می‌کنم اگر تصور کنیم چنین اتفاقی نمی‌تواند در شرایط کنونی رخ دهد، احمق خواهیم بود؛ به‌ویژه در شرایطی که دولت برای یافتن راهی برای خروج از این وضعیت دست‌وپا می‌زند.»

ترامپ و کارلسون که زمانی از متحدان جنبش «ماگا» و شخص ترامپ بود، طی ماه‌های اخیر بر سر دیدگاه‌های متفاوت خود درباره سیاست خارجی با یکدیگر درگیر شده‌اند. کارلسون از منتقدان صریح جنگ با ایران بوده است.

ترامپ هفته گذشته نیز در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» به کارلسون حمله کرد و به دلیل دیدار او با «توماس مسی»، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی، و «مارجری تیلور گرین»، نماینده سابق جمهوری‌خواه ایالت جورجیا، او را «بازنده» خواند.

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برچسب ها
دونالد ترامپ تاکر کارلسون جو کنت استیضاح ترامپ
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