به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رئیس هیأت بدنسازی استان اصفهان از شناسایی عوامل حاشیه‌سازی در مسابقات پرورش اندام خبر داد.

رقابت‌های پرورش اندام قهرمانی کشور در اصفهان حاشیه‌ساز شده بود و طی آن اقدامی در ارتباط با یکی از اغتشاشگران ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه سال گذشته صورت گرفت.

در همین زمینه رئیس فدراسیون بدنسازی گفته که ما این اقدام ناپسند را به‌شدت محکوم می‌کنیم و از سوی فدراسیون، عذرخواهی صریح و تأسف عمیق خود را از خانواده‌های گران‌قدر شهدا و تمامی کسانی که از این اتفاق رنجیده‌اند، اعلام می‌کنم.

حالا رئیس هیأت بدنسازی استان اصفهان گفت: افرادی که دست به اقدامی خارج از برنامه‌های مسابقات انجام داده‌اند، شناسایی شده‌اند و با آنها برخورد خواهد شد.