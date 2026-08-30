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هشدار صریح ایران به اسراییل برای عملیات در جنوب لبنان

پایگاه خبری لبنانی «یونیوز» در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که ایران برای اسرائیل در جنوب لبنان خط قرمز ترسیم کرده و نسبت به گسترش عملیات‌های نظامی این رژیم هشدار صریحی داده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۵۲
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حمله نظامی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پایگاه خبری لبنانی «یونیوز» در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که ایران برای اسرائیل در جنوب لبنان خط قرمز ترسیم کرده و نسبت به گسترش عملیات‌های نظامی این رژیم هشدار صریحی داده است.

یونیوز گزارش داد که به رژیم صهیونیستی اطلاع داده شده که گسترش عملیات در جنوب لبنان با حملات موشکی وسیع ایران علیه فرودگاه‌ها و پادگان‌های شمال اراضی اشغالی پاسخ داده خواهد شد و این اقدام با هدف اختلال در پشتیبانی لجستیکی و هوایی از نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان و فراهم آوردن امکان انجام ضدحملات مقاومت و تلفات‌گیری از اشغالگران صورت خواهد گرفت.

بر این اساس، ایران در هشدار‌های خود تصریح کرد که به واشنگتن اجازه نخواهد داد بند نخست یادداشت تفاهم درخصوص پایان جنگ در لبنان یعنی پایان اشغالگری و عقب‌نشینی صهیونیست‌ها را زیر پای بگذارد و این بند حتی در صورت نقض آن از سوی آمریکا، پابرجا خواهد ماند و ایران در مواضع خود در حمایت از مقاومت مردم لبنان ثابت قدم است و اسرائیل هیچ گزینه‌ای جز عقب‌نشینی پیش روی ندارد.

این پایگاه خبری لبنانی به نقل از یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که تهران برای بازدارندگی در برابر هرگونه تجاوز علیه ایران یا لبنان، بانک اهدافی را در داخل اراضی اشغالی آماده کرده است و سطح آمادگی برای مقابله با واشنگتن، شامل مهار اسرائیل در منطقه و لبنان است.

یونیوز همچنین به نقل از مسئول لبنانی مطلع گزارش داد که مذاکره‌کنندگان اسرائیلی در پنج دور مذاکرات مستقیم با دولت لبنان، فشار‌ها را برای بستن پرونده «ارتفاعات علی‌الطاهر» افزایش دادند تا مقاومت را مجبور به عقب‌نشینی از آن منطقه و تحویل تأسیسات زیرزمینی آن به ارتش لبنان تحت نظارت طرف ثالث کنند.

طبق این گزارش، اسرائیل در تلاش است تا با استفاده از راهکار‌های سیاسی و عملیات نظامی محدود، ارتفاعات علی‌الطاهر را به کنترل خود درآورد تا از گسترش عملیات نظامی که ممکن است به مداخله گسترده ایران و پاسخ موشکی و پهپادی منجر شود، پرهیز کند چرا که اشغالگران از تبدیل این زد و خورد به یک جنگ منطقه‌ای هراس دارند.

یونیوز در پایان با اشاره به حملات هوایی و توپخانه‌ای، محاصره و تلاش برای قطع خطوط امدادی از این ارتفاعات راهبردی، تصریح کرد که مقاومت همچنان دست برتر را در ناکام گذاشتن هرگونه تلاش برای پیشروی نظامیان صهیونیست در اختیار دارد و دفاع از این ارتفاعات را یگان‌های مقاومت در مناطق نزدیک و دور به علی الطاهر برعهده دارند.

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یونیوز هشدار ایران اسراییل جنوب لبنان عملیات نظامی اشغالگران
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