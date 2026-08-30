روزنامه انگلیسی «آی‌پیپر» در گزارشی تحقیقی، زوایای پنهان و نقش کلیدی «دستیاران ویژه» ولادیمیر پوتین در ساختار قدرت کرملین را فاش کرد. این گزارش به بررسی جایگاه اثرگذار این حلقه نزدیک به رئیس‌جمهور روسیه و جزئیات فعالیت‌های روزمره آن‌ها پرداخته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ یک گزارش تحقیقی از روزنامه انگلیسی «آی‌پیپر» جزئیات تازه‌ای از زندگی و نقش دستیاران ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، فاش کرده است؛ افرادی که در ساختار کرملین با عنوان رسمی «دستیار» شناخته می‌شوند و از نزدیک‌ترین افراد به رئیس‌جمهور روسیه به شمار می‌روند.

کرملین درباره هویت و وظایف این افراد اطلاعات چندانی منتشر نمی‌کند، اما اسناد و تصاویر به‌دست‌آمده نشان می‌دهد آنها نقشی ویژه در کنار پوتین دارند و از دسترسی مستقیم و مستمر به او برخوردارند.

بر اساس گزارش «آی‌پیپر» و تحقیقات گروه اوکراینی «OSINT Bees» که با بررسی اسناد افشاشده از یک حساب ایمیل مرتبط با یکی از دستیاران کرملین انجام شده، تیم فعلی دستیاران ویژه پوتین چهار نفر است: آلکسی ملنیکوف، سرگئی موسکالنکو، کنستانتین پانین و ایوان روژکوف. این افراد بین ۳۸ تا ۴۳ سال سن دارند.

تصاویر منتشرشده، آنها را در کنار پوتین در بازدید‌های او از مراکز نظامی و کریمه و همچنین سفر‌های خارجی نشان می‌دهد؛ از جمله سفر رئیس‌جمهور روسیه به ابوظبی در سال ۲۰۲۳ و دیدار او با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین.

یک افسر سابق سرویس حفاظت فدرال روسیه در گفت‌و‌گو با رسانه مستقل «مهم است» گفته است که این دستیاران در واقع افسران مأموریت‌های ویژه‌ای هستند که دائما در کنار رئیس‌جمهور حضور دارند. به گفته او، حتی محل استراحت آنها نیز نزدیک به محل اقامت پوتین است و موظفند درخواست‌های او را، حتی در حساس‌ترین امور، اجرا کنند.

مرکز تحقیقاتی «دوسیه» نیز اعلام کرده است که یکی از دستیاران سابق پوتین به نام بوریس چالوف، مسئول ارتباط مستقیم با رئیس‌جمهور در برخی امور شخصی و محرمانه بوده و امور مربوط به فرزندان کمترشناخته‌شده او را نیز پیگیری می‌کرده است.

مارک گالئوتی، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی روسیه، می‌گوید این افراد به دلیل برخورداری از اعتماد کامل پوتین و تماس مستقیم و مستمر با او، از موقعیتی منحصر‌به‌فرد برای افزایش نفوذ و پیشرفت در ساختار قدرت برخوردارند.

برخی دستیاران سابق پوتین نیز بعد‌ها به مناصب مهم دولتی رسیدند؛ از جمله الکساندر کورنیکوف که به وزارت رسید و دیمیتری میرونوف که ابتدا معاون وزیر کشور شد و سپس به استانداری یاروسلاول و مقام مشاور رئیس‌جمهور رسید.

گالئوتی این افراد را نوعی «همراه شخصی رئیس‌جمهور» توصیف کرده است؛ جایگاهی که به آنها امکان می‌دهد از نزدیک‌ترین فاصله با پوتین در جریان امور قرار داشته باشند.

اسناد و تصاویر بررسی‌شده همچنین نشان می‌دهد دستیاران فعلی پوتین از زندگی مرفهی برخوردارند و سفر‌های خارجی و استفاده از خودرو‌های لوکس بخشی از سبک زندگی آنهاست.

با این حال، آندری سولداتوف، کارشناس دستگاه‌های امنیتی روسیه، درباره بزرگ‌نمایی اهمیت این اطلاعات هشدار داده است. او معتقد است افشای جزئیات زندگی نزدیکان پوتین می‌تواند نگرانی کرملین را برانگیزد، اما تصور اینکه بتوان از این افراد برای سازمان‌دهی توطئه علیه رئیس‌جمهور استفاده کرد، بیشتر به خیال‌پردازی و آرزواندیشی شباهت دارد.