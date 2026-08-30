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دختر تکواندوکار ایران قهرمان جهان شد

ساغر مرادی در فینال در دو راند متوالی مارنتاکی‌ قهرمان اروپا از یونان را مغلوب‌ کرد و بدون از دست دادن حتی یک راند در طول مسابقات صاحب نشان زرین طلا شد‌.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۴۱
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ساغر مرادی



به گزارش تابناک؛ «ساغر مرادی» نماینده وزن ۶۷- کیلوگرم کشورمان پس از پیروزی مقابل رقبایی از روسیه، چین، آمریکا و کرواسی به نیمه‌نهایی رسید و با شکست دادن نایب قهرمان المپیک از صربستان فینالیست شد‌.

ساغر مرادی در فینال در دو راند متوالی مارنتاکی‌ قهرمان اروپا از یونان را مغلوب‌ کرد و بدون از دست دادن حتی یک راند در طول مسابقات صاحب نشان زرین طلا شد‌.

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ساغر مرادی تکواندوکار قهرمان فینالیست تابناک ورزشی
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