دختر تکواندوکار ایران قهرمان جهان شد





به گزارش تابناک؛ «ساغر مرادی» نماینده وزن ۶۷- کیلوگرم کشورمان پس از پیروزی مقابل رقبایی از روسیه، چین، آمریکا و کرواسی به نیمه‌نهایی رسید و با شکست دادن نایب قهرمان المپیک از صربستان فینالیست شد‌.



ساغر مرادی در فینال در دو راند متوالی مارنتاکی‌ قهرمان اروپا از یونان را مغلوب‌ کرد و بدون از دست دادن حتی یک راند در طول مسابقات صاحب نشان زرین طلا شد‌.