دختر تکواندوکار ایران قهرمان جهان شد
ساغر مرادی در فینال در دو راند متوالی مارنتاکی قهرمان اروپا از یونان را مغلوب کرد و بدون از دست دادن حتی یک راند در طول مسابقات صاحب نشان زرین طلا شد.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۴۱| |
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به گزارش تابناک؛ «ساغر مرادی» نماینده وزن ۶۷- کیلوگرم کشورمان پس از پیروزی مقابل رقبایی از روسیه، چین، آمریکا و کرواسی به نیمهنهایی رسید و با شکست دادن نایب قهرمان المپیک از صربستان فینالیست شد.
ساغر مرادی در فینال در دو راند متوالی مارنتاکی قهرمان اروپا از یونان را مغلوب کرد و بدون از دست دادن حتی یک راند در طول مسابقات صاحب نشان زرین طلا شد.
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