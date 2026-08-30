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کارشکنی عربستان در ورود داروهای نجات‌بخش به یمن

وزارت خارجه یمن: اقدامات جنایتکارانه و سایر اقدامات غیرقانونی سعودی، گواهی بر این است که خیزش ملت یمن برای شکستن محاصره و بازپس‌گیری ثروت‌ها و حاکمیت خود، یک ضرورت بوده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۳۸
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وزارت خارجه یمن

به گزارش تابناک به نقل از فارس،  وزارت خارجه یمن تاکید کرد آنچه سازمان‌های بشردوستانه فعال در یمن نامیده می‌شود، در پاسخ به فشارهای سعودی‌ها از واردات داروهای نجات‌بخش و در رأس آن‌ها داروهای بیهوشی خودداری می‌کنند.

وزارت خارجه یمن در بیانیه‌ای تصریح کرد که «همکاری موجود میان رژیم سعودی و این سازمان‌های به اصطلاح انسانی پرونده سوداگری با پرونده کمک‌های انسانی را می‌گشاید.»

یمن اعلام کرد که «رژیم سعودی طی ۱۲ سال گذشته، از طریق نهادهایی با مأموریت بشردوستانه، از پرونده انسانی به عنوان برگ فشار استفاده کرده است.»این وزارتخانه تصریح کرد که «این اقدامات، ابعاد نقض حقوق ملت یمن توسط رژیم سعودی و ابزارهایش را آشکار می‌سازد.»

یمن تاکید کرد که «این اقدامات جنایتکارانه و سایر اقدامات غیرقانونی، گواهی بر این است که خیزش ملت یمن برای شکستن محاصره و بازپس‌گیری ثروت‌ها و حاکمیت خود، یک ضرورت بوده است.»

وزارت خارجه یمن تصریح کرد «صنعا در برابر هیچ فشاری سر خم نخواهد کرد و نبرد خود را تا بازپس‌گیری حقوق مشروعش ادامه خواهد داد.»در پایان این بیانیه آمده است، «جامعه جهانی باید بر اساس پیمان‌ها و قوانین بین‌المللی که طی ده‌های گذشته از آن دم زده، به مسئولیت خود در این باره عمل کند.»

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وزارت خارجه یمن دارو داروی بیهوشی عربستان سعودی
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