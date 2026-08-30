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مدافع استقلال به دربی می‌رسد؟

صالح حردانی، مشکلی برای همراهی استقلال در دربی تهران ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۳۵
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صالح حردانی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ صالح حردانی در بازی مقابل فولاد احساس ناراحتی کرد و از زمین بازی خارج شد اما بر اساس اطلاعات بدست آمده پس از معاینات پزشکی مشخص شد او مشکلی برای همراهی استقلال در دربی تهران ندارد.

استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران روز چهارشنبه(۱۱ شهریورماه) از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان به مصاف هم می‌روند.

استقلال و پرسپولیس پیش از داربی با ۱۰ و ۹  امتیاز به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم جدول رده‌بندی را در اختیار دارند.

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صالح حردانی مدافع استقلال فولاد دربی ورزشگاه نقش جهان
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