مدافع استقلال به دربی میرسد؟
صالح حردانی، مشکلی برای همراهی استقلال در دربی تهران ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۳۵| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ صالح حردانی در بازی مقابل فولاد احساس ناراحتی کرد و از زمین بازی خارج شد اما بر اساس اطلاعات بدست آمده پس از معاینات پزشکی مشخص شد او مشکلی برای همراهی استقلال در دربی تهران ندارد.
استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران روز چهارشنبه(۱۱ شهریورماه) از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقشجهان اصفهان به مصاف هم میروند.
استقلال و پرسپولیس پیش از داربی با ۱۰ و ۹ امتیاز به ترتیب رتبههای دوم و سوم جدول ردهبندی را در اختیار دارند.
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