انتشار فیشبرداری شخصی شهیدلاریجانی پیرامون مقام شهید
دستخطی از فیشبرداری شخصی شهید لاریجانی پیرامون مقام شهادت و شهید منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۳۳| |
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به گزارش تابناک؛ دستخطی از فیشبرداری شخصی شهید لاریجانی پیرامون مقام شهادت و شهید منتشر شد.
حدیث اول:
رَسُولِ اَللَّهِ (صَلَّىاَللَّهُعَلَيْهِوَ آلِهِ): «مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ إِلَى اَللَّهِ مِنْ قَطْرَةِ دَمٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ.»
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم): «هیچ قطرهای در مقیاس حقیقت و در نزد خداوند، از قطره خونی که در راه خدا و ریخته شود، بهتر نیست.»
حدیث دوم:
رَسُولِ اَللَّهِ (صَلَّىاَللَّهُعَلَيْهِوَ آلِهِ): «فَوْقَ كُلِّ ذِي بِرٍّ بَرٌّ حَتَّى يُقْتَلَ اَلرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ.»
رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلم): «بالا دست بر نیکوکاری، نیکوکاری دیگر است، تا آنگه که در راه خدا شهید شود، همینکه در راه خدا شهید شد، دیگر بالا دست ندارد.»
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