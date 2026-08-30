به گزارش تابناک؛ دستخطی از فیش‌برداری شخصی شهید لاریجانی پیرامون مقام شهادت و شهید منتشر شد.

حدیث اول:

رَسُولِ اَللَّهِ (صَلَّى‌اَللَّهُ‌عَلَيْهِ‌وَ آلِهِ): «مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ إِلَى اَللَّهِ مِنْ قَطْرَةِ دَمٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ.»

پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم): «هیچ قطره‌ای در مقیاس حقیقت و در نزد خداوند، از قطره خونی که در راه خدا و ریخته شود، بهتر نیست.»

حدیث دوم:

رَسُولِ اَللَّهِ (صَلَّى‌اَللَّهُ‌عَلَيْهِ‌وَ آلِهِ): «فَوْقَ كُلِّ ذِي بِرٍّ بَرٌّ حَتَّى يُقْتَلَ اَلرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ.»

رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم): «بالا دست بر نیکوکاری، نیکوکاری دیگر است، تا آنگه که در راه خدا شهید شود، همینکه در راه خدا شهید شد، دیگر بالا دست ندارد.»