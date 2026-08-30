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انتشار فیش‌برداری شخصی شهیدلاریجانی پیرامون مقام شهید

دستخطی از فیش‌برداری شخصی شهید لاریجانی پیرامون مقام شهادت و شهید منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۳۳
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فیش برداری شهید لاریجانی

 به گزارش تابناک؛ دستخطی از فیش‌برداری شخصی شهید لاریجانی پیرامون مقام شهادت و شهید منتشر شد.

حدیث اول:
رَسُولِ اَللَّهِ (صَلَّى‌اَللَّهُ‌عَلَيْهِ‌وَ آلِهِ): «مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ إِلَى اَللَّهِ مِنْ قَطْرَةِ دَمٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ.»
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم): «هیچ قطره‌ای در مقیاس حقیقت و در نزد خداوند، از قطره خونی که در راه خدا و ریخته شود، بهتر نیست.»

حدیث دوم:
رَسُولِ اَللَّهِ (صَلَّى‌اَللَّهُ‌عَلَيْهِ‌وَ آلِهِ): «فَوْقَ كُلِّ ذِي بِرٍّ بَرٌّ حَتَّى يُقْتَلَ اَلرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ.»
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم): «بالا دست بر نیکوکاری، نیکوکاری دیگر است، تا آنگه که در راه خدا شهید شود، همینکه در راه خدا شهید شد، دیگر بالا دست ندارد.»

 

 

 

انتشار فیش‌برداری شخصی شهیدلاریجانی پیرامون مقام شهیدانتشار فیش‌برداری شخصی شهیدلاریجانی پیرامون مقام شهید

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