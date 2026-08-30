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والیبال زنان ایران مدال برنز را از دست داد

تیم ملی والیبال زنان ایران با شکست مقابل ژاپن در دیدار رده‌بندی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در جایگاه چهارم قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۲۸
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تیم ملی والیبال زنان

به گزارش تابناک؛ تیم ملی والیبال زنان ایران با شکست مقابل ژاپن در دیدار رده‌بندی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در جایگاه چهارم قرار گرفت.

دیدار رده‌بندی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ از ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه امروز (یک‌شنبه، هشتم شهریور) بین تیم‌های ملی ایران و ژاپن برگزار شد که با پیروزی ژاپن به پایان رسید.

شاگردان علیرضا طلوع‌کیان در این دیدار سه بر صفر نتیجه را به حریف خود واگذار کردند و در رتبه چهارم مسابقات قرار گرفتند. ژاپن هم سوم شد.

ست اول: ۲۵ بر ۲۱

ست دوم: ۲۵ بر ۱۶

ست سوم: ۲۶ بر ۲۴

تیم زنان ایران در این دوره از مسابقات برای اولین‌بار در تاریخ با صعود به نیمه‌نهایی در جمع چهار تیم برتر آسیا قرار گرفت.

ملی‌پوشان ایران در این رقابت‌ها با پیروزی مقابل چین‌تایپه، عراق، اندونزی و شکست برابر تیم‌های چین (دو بار) و ژاپن چهارم آسیا شدند و به کار خود پایان دادند.

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برچسب ها
تیم ملی والیبال زنان ایران مدال برنز والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ علیرضا طلوع کیان تابناک ورزشی ژاپن رده بندی
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