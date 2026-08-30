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تصرف ۲ روستای دیگر اوکراین توسط روسیه

با گذشت یک روز از اعلام تسلط روسیه بر سه روستا در جنگ با اوکراین، مسکو می‌گوید که دو روستای دیگر نیز تحت کنترل روسیه قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۲۵
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جنگ روسیه و اوکراین

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ با گذشت یک روز از اعلام تسلط روسیه بر سه روستا در جنگ با اوکراین، مسکو می‌گوید که دو روستای دیگر نیز تحت کنترل روسیه قرار گرفته است. وزارت دفاع روسیه با انتشار یک فیلم از درگیری‌ها با اوکراین، اعلام کرد که ارتش روسیه در حالت تهاجمی است و کنترل دو روستا در جمهوری خلق دونتسک را به دست گرفته است.

 این وزارتخانه گفت که طی عملیات تیپ ۳۵ تفنگدار موتوری و هنگ تفنگدار موتوری گروه نیرو‌های مرکز، روستا‌های روبژنویه و نوواندریوکا در جمهوری خلق دونتسک از وجود نیرو‌های مسلح اوکراین پاکسازی شد. طبق اعلام وزارت دفاع روسیه، «قبل از پیشروی واحد‌های تهاجمی، ارتش با استفاده از سامانه‌های توپخانه‌ای و پهپاد‌های تهاجمی، خساراتی را به مناطق مستحکم دشمن وارد کرد... از مهمات هوایی هدایت‌شونده برای تخریب نقاط شلیک نیرو‌های مسلح اوکراین استفاده شده است.»

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برچسب ها
روسیه اوکراین روستا ارتش روسیه جمهوری خلق دونتسک
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