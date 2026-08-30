محاکمه ۲ نوجوان اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دادستانی رژیم اسرائیل امروز (یکشنبه) علیه دو نوجوان ۱۴ و ۱۶ ساله از شهر کریات موتسکین واقع در استان حیفا، به اتهام انجام مأموریتهای مختلف برای یک عامل خارجی مرتبط با ایران، کیفرخواست صادر کرد.
وبسایت روزنامه یدیعوت احارانوت مدعی شد: «این دو نوجوان که بهصورت مشترک و در ازای دریافت پول برای این عامل فعالیت میکردند، از جمله مأموریتهایی برای تصویربرداری از اماکن مختلف، نوشتن شعارهای گرافیتی و جذب نوجوانان دیگر برای انجام مأموریتهای مشابه انجام دادهاند».
طبق ادعای دادستانی اسرائیل و بنابر بر اساس کیفرخواست ارائهشده به دادگاه منطقهای ویژه نوجوانان در حیفا، یکی از این دو نوجوان در ماه ژوئن گذشته از طریق یک گروه تلگرامی برای جستوجوی کار، با فردی که خود را «دانیل» معرفی کرده بود، ارتباط برقرار کرد. این فرد به او پیشنهاد انجام مأموریتهای مختلف در ازای دریافت پول را داد.
بنابر این ادعا، در ادامه، یکی از نوجوانان از مکانهای مختلفی در داخل اسرائیل، از جمله مراکز خرید در مناطق هرتزلیا و تلآویو، تصویربرداری کرد.
بر اساس کیفرخواست، در یکی از این مأموریتها، وی علاوه بر تصاویر، اطلاعاتی درباره تعداد ورودیها و خروجیهای یک مرکز خرید و همچنین تعداد نیروهای امنیتی مستقر در آن محل را نیز در اختیار این عامل قرار داد.
دادستانی اسرائیل همچنین ادعا کرده است این دو نوجوان همچنین برای جذب افراد کمسنوسال دیگر بهمنظور انجام مأموریتهای مورد نظر این عامل تلاش کردهاند.
ماه گذشته (۷ مرداد) نیز یک راننده آمبولانس اسرائیلی به اتهام جاسوسی و انجام مأموریتهای جمعآوری اطلاعات برای ایران دستگیر شد. ادعا شده است او از یک «چهره ارشد اسرائیلی» که در حال بازدید از یک مرکز درمانی شمال اسرائیل بود، عکس گرفته است.