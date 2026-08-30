پسربچه هشت‌ساله سنگاپوری با ضریب هوشی ۱۵۴، به‌طور منظم در کلاس شیمی عمومی این دانشگاه شرکت می‌کند؛ البته نه به عنوان دانشجو، بلکه به عنوان مهمان استاد.

تصور کنید وارد یک کلاس شیمی دانشگاه شوید؛ بیش از ۴۰۰ دانشجوی جوان در سالن نشسته‌اند و استاد درباره مفاهیمی پیچیده از شیمی مولکولی و مکانیک کوانتومی صحبت می‌کند. ناگهان کودکی هشت‌ساله دستش را بالا می‌برد و پاسخ سوال استاد را می‌دهد. این تصویر عجیب اما واقعی، حالا به یکی از داستان‌های جالب دانشگاه فناوری نانیانگ سنگاپور تبدیل شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به نقل از VnExpress International، تئودور کوان، پسربچه هشت‌ساله سنگاپوری با ضریب هوشی ۱۵۴، به‌طور منظم در کلاس شیمی عمومی این دانشگاه شرکت می‌کند؛ البته نه به عنوان دانشجو، بلکه به عنوان مهمان استاد. او هر پنجشنبه در کنار بیش از ۴۰۰ دانشجوی کارشناسی می‌نشیند و مباحثی را دنبال می‌کند که بسیاری از هم‌سن‌وسال‌هایش حتی با آنها آشنایی ندارند.

تئودور از ماه آگوست ۲۰۲۵ وارد این کلاس‌ها شد و در ابتدا هفته‌ای حدود سه جلسه در دانشگاه حاضر می‌شد. او در امتحانات شرکت نمی‌کند و اجازه حضور در آزمایشگاه را هم ندارد. هدف از حضورش، صرفا یادگیری و دنبال کردن علاقه‌اش به شیمی پیشرفته است؛ از جمله نظریه اوربیتال مولکولی که با استفاده از مکانیک کوانتومی، رفتار الکترون‌ها در مولکول‌ها را توضیح می‌دهد.

اما داستان استعداد او از دانشگاه شروع نشده است. تئودور در ۶ سال و ۱۰ ماهگی به جوان‌ترین فرد سنگاپور تبدیل شد که توانست در آزمون شیمی IGCSE نمره A بگیرد؛ آزمونی که معمولا دانش‌آموزان ۱۴ تا ۱۶ ساله در آن شرکت می‌کنند. او بعدها در فیزیک و زیست‌شناسی IGCSE نیز نمره A گرفت و در ریاضیات هم موفق به کسب A* شد. مجموعا، این کودک هشت رکورد ملی سنگاپور را در اختیار دارد.

ورود او به کلاس دانشگاه نیز اتفاقی نبود. مادرش، کریستال تان، دانشجوی دکترا در دانشکده پزشکی NTU است. استاد شیمی دانشگاه، سومود پولارکات، در جریان گفت‌وگو با مادر تئودور از علاقه شدید او به علوم باخبر شد و پیشنهاد کرد او به عنوان مهمان در کلاس شرکت کند. پولارکات معتقد بود این تجربه می‌تواند بدون قرار دادن تئودور زیر فشار امتحان و نمره، فرصتی برای کشف عمیق‌تر علاقه‌اش به شیمی باشد.

واکنش دانشگاه نیز جالب بوده است. کریستیان ولفروم، معاون رئیس NTU، معتقد است استعداد نباید با سن محدود شود. او حضور تئودور را فرصتی می‌داند که حتی می‌تواند برای سایر دانشجویان نیز مفید باشد.

خود دانشجویان هم از حضور این همکلاسی غیرمعمول استقبال کرده‌اند. یکی از دانشجویان سال اول دانشگاه می‌گوید لبخند و شیطنت‌های تئودور فضای کلاس را جذاب‌تر می‌کند و دیدن اشتیاق او برای یادگیری، به دیگران هم انرژی می‌دهد. حالا خانواده تئودور به دنبال مؤسسات آموزشی خارج از سنگاپور هستند تا او بتواند متناسب با آمادگی علمی‌اش پیشرفت کند. با این حال، مادرش تاکید دارد که پسرش هنوز هشت سال بیشتر ندارد و قرار نیست همین حالا آینده‌اش را انتخاب کند.

تان که خودش در خانه به تئودور و خواهر کوچک‌ترش آموزش می‌دهد، می گوید پسرش هنوز بسیار کم‌سن‌وسال است و نیازی ندارد همین حالا درباره مسیر آینده‌اش تصمیم بگیرد. تان در این باره گفت: در این مرحله، ما به عنوان والدین فقط می‌خواهیم گزینه‌های زیادی را، چه از نظر گستردگی و چه از نظر عمق، در اختیار او قرار دهیم تا خودش بتواند آنها را کشف و بررسی کند.