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کد خبر:۱۳۹۲۱۱۹
کد خبر:۱۳۹۲۱۱۹
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حسینیه تابناک

به عشق نبی ؛ عبدالرضا هلالی

نماهنگ به عشق نبی را با نوای حاج عبدالرضا هلالی جشن ولادت حضرت محمد (ص) می‌بینید و می‌شنوید.

یا محمد یا نبی الله (ص)
دق الباب عرش خدا
یا محمد یا نبی الله (ص)
مقصود تمام انبیا
یا محمد یا نبی الله (ص)
ای نام تو جاری به جهان
یا محمد یا نبی الله (ص)
وقت ملکوتی اذان
یا محمد یا نبی الله (ص)

اسم تو قشنگی اذانه
قلبم رو ببین پیمبرانه
میدوم سمت تو کودکانه
آغوش تو بازه پدرانه

دلو میسپرم به دستت که محمد امینی
چه نامی به به
توی آسمونا محبوب تر از روی زمینی
نبی الرحمه نبی الرحمه

عترت و قرآن همه ایمان
خاک با عشقت میشه خب انسان

پیغمبر ما روشنی آفاقه
باید بگیم در واقع
معلم اخلاقه

پیغمبر ما نور حی سبحانه
مسیحای سلمانه
خنده اش ختم قرآنه

یا محمد یا نبی الله (ص) ...

جهانو به سمت عشق دعوت کردی
تو از مکه به دلها هجرت کردی
تو حتی از دشمنت عیادت کردی
شما انسانیتو وصیت کردی

جلوه بخشیدی آدمییت رو
سرنگون کردی جاهلیت رو

دست مظلوم توی دستاته
روی لب های توهم هیهاته
میخونیم محمد رسول الله
صبح روز ظهور ان شاءالله

پیغمبر ما روشنی آفاقه
باید بگیم در واقع
معلم اخلاقه

پیغمبر ما نور حی سبحانه
مسیحای سلمانه
خنده اش ختم قرآنه

یا محمد یا نبی الله (ص) ...

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برچسب‌ها:
حسینیه تابناک عبدالرضا هلالی ویدیو مولودی ولادت حضرت محمد فیلم حضرت محمد رسول الله میلاد حضرت محمد
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