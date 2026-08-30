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قیمت دلار، سکه و طلا امروز ۸ شهریور ۱۴۰۵

بازار طلا و سکه امروز ۸ شهریور ۱۴۰۵ در حالی آغاز به کار کرد که اونس جهانی طلا با کاهش جزئی به ۴ هزار و ۴۵۵ دلار رسید، اما قیمت‌ها در بازار داخلی برخلاف روند بازار جهانی افزایش یافت.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۱۸
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قیمت طلا و سکه و دلار

 در بازار سکه هر پنج قطعه مورد بررسی در مسیر افزایشی قرار گرفته‌اند و سکه طرح جدید با قیمت ۲۱۷ میلیون تومان، بالاترین نرخ را در میان قطعات اعلام‌شده به خود اختصاص داده است. 

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ بازار طلا در نخستین معاملات صبح ۸ شهریور ۱۴۰۵، شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی بود. این در حالی است که اونس جهانی طلا با افتی جزئی همراه شد و در محدوده ۴ هزار و ۴۵۵ دلار قرار گرفت.

بازار طلا و سکه در صبح یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ در حالی آغاز به کار کرد که اونس جهانی طلا با کاهش جزئی به ۴ هزار و ۴۵۵ دلار رسید، اما قیمت‌ها در بازار داخلی برخلاف روند بازار جهانی افزایش یافت؛ مظنه تهران به ۹۴ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۱ میلیون و ۸۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت خورد. در بازار سکه نیز تمامی قطعات در مدار صعودی قرار گرفتند و سکه طرح جدید به ۲۱۷ میلیون تومان رسید.

قیمت طلا امروز

بازار طلا در نخستین معاملات صبح ۸ شهریور ۱۴۰۵، شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی بود. این در حالی است که اونس جهانی طلا با افتی جزئی همراه شد و در محدوده ۴ هزار و ۴۵۵ دلار قرار گرفت.

مظنه تهران امروز به ۹۴ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲۱ میلیون و ۸۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. قیمت طلای ۲۴ عیار هم به ۲۹ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان رسید.

قیمت سکه امروز

روند صعودی بازار داخلی تنها به طلا محدود نماند و قیمت تمامی قطعات سکه نیز افزایش یافت.


سکه طرح جدید در معاملات صبح امروز به ۲۱۷ میلیون تومان رسید. سکه طرح قدیم نیز ۲۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورد.

در میان قطعات کوچک‌تر، نیم‌سکه ۱۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. ربع‌سکه در سطح ۶۰ میلیون تومان قرار گرفت و سکه گرمی نیز در محدوده ۳۱ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

بازار طلا و سکه در صبح ۸ شهریور

بررسی قیمت‌های ابتدای معاملات امروز نشان می‌دهد بازار داخلی طلا و سکه برخلاف جهت اونس جهانی حرکت کرده است. اونس طلا با افت جزئی به ۴ هزار و ۴۵۵ دلار رسیده، اما مظنه تهران و قیمت طلای ۱۸ و ۲۴ عیار افزایش یافته‌اند.

در بازار سکه نیز هر پنج قطعه مورد بررسی در مسیر افزایشی قرار گرفته‌اند و سکه طرح جدید با قیمت ۲۱۷ میلیون تومان، بالاترین نرخ را در میان قطعات اعلام‌شده به خود اختصاص داده است.

قیمت دلار امروز 

قیمت دلار در بازار آزاد امروز یک‌شنبه 8 شهریور ۱۴۰۵ حدود 208 هزار تومان به ثبت رسید.

قیمت دلار، سکه و طلا امروز ۸ شهریور ۱۴۰۵

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