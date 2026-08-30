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جاده معروف یک‌طرفه شد

سردار احمد کرمی‌اسد درباره آخرین وضعیت جاده‌های کشور، اظهار کرد: با توجه به ترافیک سنگین در مسیر (شمال به جنوب) جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در روز پایانی تعطیلات، از ساعت ۱۲ ظهر امروز ۸ شهریورماه، تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر (جنوب به شمال) این ۲ محور تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۱۷
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جاده چالوس

رئیس پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال به دلیل ترافیک سنگین در روز پایانی تعطیلات خبر داد. 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سردار احمد کرمی‌اسد درباره آخرین وضعیت جاده‌های کشور، اظهار کرد: با توجه به ترافیک سنگین در مسیر (شمال به جنوب) جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در روز پایانی تعطیلات، از ساعت ۱۲ ظهر امروز ۸ شهریورماه، تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر (جنوب به شمال) این ۲ محور تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود.

وی افزود: در ادامه، تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال تا زمان تخلیه بار ترافیکی، به صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد تأکید کرد: این محدودیت با هدف مدیریت حجم ترافیک و تسهیل روند بازگشت مسافران اعمال شده و پس از تخلیه بار ترافیکی، وضعیت تردد در این محورها مجدداً بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

بنابر اعلام پلیس، وی تأکید کرد که مسافران قبل از آغاز سفر از آخرین وضعیت جاده‌ها اطلاع کسب کرده و زمان سفرشان را مدیریت کنند.

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برچسب ها
جاده چالوس ترافیک یکطرفه شدن خبر فوری آزادراه تهران شمال
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